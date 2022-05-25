Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığı için kolları sıvadı - Son Dakika
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Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığı için kolları sıvadı

25.05.2022 11:49
Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığı için kolları sıvadı

Gaziantep Futbol Kulübü'nün eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı'na aday olmayı düşündüğünü açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı'na aday olmayı düşündüğünü açıkladı.

Büyükekşi, yazılı yaptığı adaylık açıklamasında, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olmayı düşünüyorum" dedi.Liglerde mücadele eden kulüplerin yöneticileriyle görüşeceğini aktaran Büyükekşi, "Gaziantep Başkanı olduğum dönemde gayet iyi deneyimlediğim üzere, Kulüpler Birliği'nin demokratik ve şeffaf yapısı gereği ve her kulüp başkanının görüşlerini fevkalade önemsemem sebebiyle bu düşüncemi önce Süper Lig başkanlarımla istişare etmek, onların fikir ve görüşlerini, talep ve önerilerini dinlemek için kendilerinden bir randevu talep ettim. Daha sonra da 1'inci, 2'nci ve 3'üncü Lig başkanları ile ayrı ayrı görüşmeyi düşünüyorum. Bu görüşmeleri tamamladıktan sonra adaylığımı resmiyete kavuşturmayı planlıyorum" şeklinde konuştu.


- İstanbul
Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığı için kolları sıvadı
Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığı için kolları sıvadı
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Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığına aday oluyor Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığına aday oluyor Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığı'na aday olmaya hazırlanıyor Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığı'na aday olmaya hazırlanıyor Gaziantep Futbol Kulübünün eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olmayı düşündüğünü açıkladı. Gaziantep Futbol Kulübünün eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olmayı düşündüğünü açıkladı.
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığı için kolları sıvadı - Son Dakika


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