Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlık seçimlerinde aday oluyor - Son Dakika
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Spor

Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlık seçimlerinde aday oluyor

Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlık seçimlerinde aday oluyor

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacak. Büyükekşi'nin adaylık kararını kısa süre içinde resmi olarak duyurması bekleniyor.

10.07.2024 12:31
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Geçtiğimiz sezon oldukça gergin günlerin yaşanması sonucu Süper Lig kulüpleri tarafından defalarca kez istifaya davet edilen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yapılacak başkanlık seçimi için kararını verdi.

YENİDEN ADAY OLDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Mehmet Büyükekşi, TFF başkanlık seçimlerinde aday oldu. Daha önce Servet Yardımcı, TFF Başkanlığı için resmi adaylık başvurusunu yapmıştı.

SEÇİMLER 18 TEMMUZ'DA

Mehmet Büyükekşi'nin kararını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. TFF Başkanlık seçimleri 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlık seçimlerinde aday oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Serkan Beyhan: ARTIK FUTBOLA NE SEVGİM KALDI NEDE İNANCIM. PANDEMİDE SEYİRCİSİİZ BİLE DAHA ZEVKLİYDİ MAÇLAR. EN AZINDAN TİYATRO İZLEMİYODUK 62 2 Yanıtla
    ferhat eser: Omuzlarda taşınacak adamsın sen helal olsun serkan 16 4 Selim Kayisi: rahat kazanır. 1 2
  • ferhat eser: gene geseyi şampiyon yapmak istiyor ama nafile bu sene şampiyon BEŞİKTAŞ YAZDIRACAĞIZ 26 20 Yanıtla
    Harun Çelik: Nedense Bu adamı futbol kelimesiyle yan yana getiremiyorum rahmetli Kemal Sunal filmindeki DİKİŞ TUTMAZ SABRİ nin ikizi gibi :) 19 3 Ali Arat: tnr birak 2 5
  • Kenan KODALAK: AYNI TAS AYNI HAMAM 25 1 Yanıtla
  • Kadir Filiz: hangi yüzle aday olucak 24 1 Yanıtla
    Harun Çelik: İki yüzle :)) 0 0
  • Fatih Çoban: Sanırım tam dibe vurmadık onun için geliyor 17 1 Yanıtla
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