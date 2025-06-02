Mehmet Özdilek: Beşiktaş benden ayrılmak istedi, ben hiç istemedim

"Şifo Mehmet" olarak hafızalara kazınan Mehmet Özdilek, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programında futbol yolculuğunu ve hayatındaki kırılma anlarını tüm açıklığıyla paylaştı. Futbolculuktan teknik direktörlüğe uzanan kariyerini duygusal anekdotlarla anlattı.

"BEN BU TAKIMDA OYNARIM DEDİM, 3 YIL SONRA BEŞİKTAŞ'TAYDIM"

Özdilek'in futbol tutkusu geç yaşta başladı. "16 yaşına kadar futbolla çok içli değildim" diyen deneyimli hoca, Kahramanmaraş'ta profesyonel futbol hayatına adım attığını belirtti. Genç yaşta Beşiktaş hayali kurduğunu anlatan Özdilek, "Samsun-Beşiktaş maçını izlerken, 'Ben bu takımda oynarım' dedim, 3 yıl sonra Beşiktaş'taydım" sözleriyle hayalini nasıl gerçekleştirdiğini paylaştı.

"FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİM, BEŞİKTAŞ'A SÖZ VERDİM"

Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş'a duyduğu bağlılıkla dikkat çeken Mehmet Özdilek, transfer dönemlerinde gelen teklifleri de anlattı. " Fenerbahçe'nin teklifini Beşiktaş'a söz verdiğim için kabul etmedim" diyerek sadakatini vurguladı. Ancak Beşiktaş'tan ayrılmak istemediği halde kulübün kendisinden vazgeçtiğini, "Ben hiçbir zaman Beşiktaş'tan ayrılmak istemedim ama benden ayrılmak istediler" sözleriyle dile getirdi.

"ŞİFO MEHMET, MEHMET ÖZDİLEK'İN ÖNÜNE GEÇTİ"

Kariyeri boyunca lakabıyla anılan Özdilek, "Şifo Mehmet lakabına yatırım yapmak beni bozmadı" diyerek bu durumla barışık olduğunu ifade etti. "Şifo Mehmet, Mehmet Özdilek'in önüne geçmiştir" açıklamasıyla da lakabın kamuoyundaki etkisine dikkat çekti. Beşiktaş'ta en çok forma giyen oyunculardan biri olduğunu hatırlatarak, kariyerini zirvede noktaladığını ve jübile sonrası yalnız kalınca ağladığını paylaştı.