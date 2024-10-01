Mehmet Topal\'ın çalıştırdığı takım batıyor

Spor

Türk iş adamları tarafından yatırım aldıktan sonra teknik direktörlük görevine Mehmet Topal'ı getiren Rumen ekibi Petrolul Ploieşti'de sıkıntılı günler yaşanır. Sarı-mavili ekip iflasın eşiğinde.

LİGDE 4. SIRADALAR

Mehmet Topal yönetiminde lige, Buzau beraberliği ile başlayan Petrolul Ploiesti, 11 haftada 18 puan toplayarak 4. sırada yer aldı.

"MAAŞLAR 4 AYDIR ÖDENMEDİ"

Rumen basınınde yer alan haberde, oyunculara ödenmesi gereken maaşların neredeyse 4 aydır ödenmediği ve antrenör Mehmet Topal'ın işiyle ilgisi olmayan nedenlerden dolayı müthiş bir baskı altında çalıştığı söyleniyor. Hassas mali durumlarına rağmen Petrolul beklenenden çok daha iyi bir başlangıç yaptı.