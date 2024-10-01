Türk iş adamları tarafından yatırım aldıktan sonra teknik direktörlük görevine Mehmet Topal'ı getiren Rumen ekibi Petrolul Ploieşti'de sıkıntılı günler yaşanır. Sarı-mavili ekip iflasın eşiğinde.
Mehmet Topal yönetiminde lige, Buzau beraberliği ile başlayan Petrolul Ploiesti, 11 haftada 18 puan toplayarak 4. sırada yer aldı.
Rumen basınınde yer alan haberde, oyunculara ödenmesi gereken maaşların neredeyse 4 aydır ödenmediği ve antrenör Mehmet Topal'ın işiyle ilgisi olmayan nedenlerden dolayı müthiş bir baskı altında çalıştığı söyleniyor. Hassas mali durumlarına rağmen Petrolul beklenenden çok daha iyi bir başlangıç yaptı.
Son Dakika › Spor › Mehmet Topal'ın çalıştırdığı takım batıyor - Son Dakika
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