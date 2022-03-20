Melikgazi'de geleceğin şampiyon adayları başarılarını kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Melikgazi'de geleceğin şampiyon adayları başarılarını kutladı

20.03.2022 13:36
Melikgazi'de geleceğin şampiyon adayları başarılarını kutladı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projesi kapsamında 'Geleceğin Şampiyon Adayları'nın seçildiği Anadolu Yıldızlar Ligi Kayseri İl seçmesinde başarılı olan Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü alt yapı sporcuları için kutlama yaptıklarını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projesi kapsamında 'Geleceğin Şampiyon Adayları'nın seçildiği Anadolu Yıldızlar Ligi Kayseri İl seçmesinde başarılı olan Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü alt yapı sporcuları için kutlama yaptıklarını söyledi.

Sporcuların ailelerine ve antrenörlerine emekleri için teşekkür eden Başkan Dr. Palancıoğlu, "Başarılarla ve şampiyonluklarla dolu bir dönem geçiriyoruz. Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü salon sporlarında oldukça iddialı. Çok güzel işlere imza atıyor. Bizlere bu gururu yaşattıkları için tüm takıma ve hocalarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Taekwondo takımımız ilimizin adını Türkiye ve dünyaya duyurup, şehrimizi ve hatta ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Her zaman sporcularımızın yanındayız" dedi. Antrenör Yunus Emre Sayan ise, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projesi kapsamında Geleceğin Şampiyon Adayları'nın seçildiği Anadolu Yıldızlar Ligi Kayseri İl müsabakasında 4 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandık. Sporcularımız, aileleri ile beraber bu güzel başarımızı kutluyoruz. Şampiyon olan sporcularımız Karaman'da düzenlenecek olan grup müsabakasına katılma hakkı kazandılar. Bize destek veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Başkanımıza ve ailelerimize teşekkür ederim. Umarım daha büyük bir başarı daha elde ederiz" diye konuştu.

Başarılı olan sporcularda bu kutlama ve her zaman kendilerine destek olan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Başkanına teşekkür etti. - KAYSERİ

Melikgazi'de geleceğin şampiyon adayları başarılarını kutladı
Melikgazi'de geleceğin şampiyon adayları başarılarını kutladı

YORUMLAR
500
Kayseri Şehir Plancıları Odası'ndan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret Kayseri Şehir Plancıları Odası'ndan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Melikgazi Belediyesi, Mustafa Palancıoğlu, Şampiyon, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Melikgazi'de geleceğin şampiyon adayları başarılarını kutladı - Son Dakika


Son Dakika
13:37 Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yeni önlemler! Doğu Avrupa ülkelerinin korunması için Patriot Hava Savunma Sistemleri ilk kez görüntülendi
13:33 Kılıçdaroğlu, sahada çalışan partililere seslendi: Bizi eleştiren vatandaşlara hemen itiraz etmeyin
13:30 Chelsea'ye talip olan iş insanın paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı! Tepki yağdı
12:55 Babasını öldürdü, daha sonra intihar süsü verdi! Çapraz sorguda cinayetin sebebini anlattı
12:49 Yakında nikah masasına oturacak Seda Sayan aşka geldi! Çağlar Ökten ile sarmaş dolaş dans etti
12:47 Arabasının sallandığını fark eden adam, hayatının şokunu yaşadı! Karısıyla evsiz adamı birlikte olurken yakaladı
12:45 Eski sevgilisinin yüzüne yanıcı madde atan adamın ev hapsi kaldırıldı! Öfkeli kadın: Onun ev hapsi bitti, benimki başladı
12:38 Uğurcan Çakır rekor ücretle transfer oluyor! Newcastle, Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson'u da göz hapsine aldı
12:35 Ukrayna'da çocuklar insan tacirlerinin eline düşüyor, genç kızlar tecavüze uğruyor! UNICEF verileri açıkladı
12:29 Çanakkale Köprüsü'ne pahalı diyenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan: En pahalı hizmet, olmayan hizmettir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 13:43:52. #1.13#
SON DAKİKA: Melikgazi'de geleceğin şampiyon adayları başarılarını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement