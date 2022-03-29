Melikgazi Wushu Takımı Çanakkale Zaferi Kupası'ndan birinci çıktı - Son Dakika
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Melikgazi Wushu Takımı Çanakkale Zaferi Kupası'ndan birinci çıktı

29.03.2022 16:40
Melikgazi Wushu Takımı Çanakkale Zaferi Kupası'ndan birinci çıktı

Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü nedeniyle Çanakkale Zaferi Kupası Wushu Müsabakası'nda minik yıldızlar ve gençler kategorisinde Melikgazi Belediyespor Kulübü birinci oldu.

Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü nedeniyle Çanakkale Zaferi Kupası Wushu Müsabakası'nda minik yıldızlar ve gençler kategorisinde Melikgazi Belediyespor Kulübü birinci oldu.

Minik yıldızları tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyespor Kulübü wushu minik yıldızlar takımımız katıldığı Çanakkale Zaferi kupası müsabakasında 13 kulübü geride bırakarak birinci oldu. 45 sporcu ile katıldığımız müsabakada, 38 sporcu birinci, 4 sporcumuz ikinci., 2 sporcumuzda üçüncü oldu. Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü nedeniyle düzenlenen Wushu Turnuvasında minik sporcularımız ataları olan şehitlerimizi andılar, hem de ileriki maçları için güzel bir deneyim kazandılar. Yine 26- 27 Mart günü yapılan Çanakkale Zaferi kupasına gençler kategorisine 16 sporcu ile katılan wushu takımımız ise müsabakada ikinci kez birincilik aldı. Sporcularımın özverili, disiplinli ve bir o kadar zorlu antrenmanlar sonucun da böyle bir başarı elde etmeleri kulübümüz adına gurur vericidir. Gayretli, sabırlı ve disiplinli çalışmaları ve akabinde elde ettikleri başarıdan ötürü sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi Wushu Takımı Çanakkale Zaferi Kupası'ndan birinci çıktı
Melikgazi Wushu Takımı Çanakkale Zaferi Kupası'ndan birinci çıktı
Melikgazi Wushu Takımı Çanakkale Zaferi Kupası'ndan birinci çıktı

YORUMLAR
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Mustafa Palancıoğlu, Çanakkale Zaferi, Wushu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Melikgazi Wushu Takımı Çanakkale Zaferi Kupası'ndan birinci çıktı - Son Dakika


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