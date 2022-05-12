Melis Gürkaynak: "Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum" - Son Dakika

- Melis Gürkaynak: "Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum"

İSTANBUL - VakıfBank Voleybol Takımı Kaptanı Melis Gürkaynak, voleybol kariyerini noktalayacak olmasından dolayı kendini ağlamamak için zor tuttuğunu söyledi.

Sultanlar Ligi play-off serisi 5. ve son maçında Fenerbahçe'yi setlerde 3-0 mağlup ederek şampiyon olan VakıfBank'ta Kaptan Melis Gürkaynak İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Çok güzel bir seri olduğunu ifade eden Gürkaynak, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Sezon sonunda bu üst seviye maçları oynamak kolay değil. Türk voleybolu adına güzel bir sezon oldu, bütün lig çok keyifliydi. Bütün takımları tebrik ediyorum, mutluyuz" dedi.

"Daha 10 gün var, ağlamamak için kendimi tutuyorum"

VakıfBank ile son maçına çıkan ve milli maçların ardından kariyerine nokta koyacak olan Gürkaynak, "Bu salonda son maçım. Milli takım ile Slovenya'ya gideceğiz. Sezon bitmiş olsaydı eminim daha fazla ağlıyordum. 10 gün var ve kendimi ağlamamak için tutmaya çalışıyorum. VakıfBank'a minnet borçluyum. Çocukluğum geçti, buraya veda etmek çok zor. Burası benim gerçekten ailem" ifadelerini kullandı.