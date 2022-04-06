Finalde karşılaşacakları Imoco Conegliano ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Melis Gürkaynak, "Geçen sene Şampiyonlar Ligi finalinde kaybettik ama Dünya Şampiyonası'nda yendik. Onlar da çok güçlü bir rakip. Şimdi önümüzde Türkiye Kupası ve Türkiye Ligi var. Sonrasında bütün çalışmalarımız o maçı kazanabilmek olmak. Dileğimiz sezonu o kupayla kapatıp çok güzel bir sezon geçirebilmek" diyerek sözlerini noktaladı.- İstanbul
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Melis Gürkaynak: Önemli yerlerde iyi işler yapmak bizim karakterimiz oldu - Son Dakika