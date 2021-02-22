Memiş Özata, Partizan Bardejov ile Slovakya'da 2'nci yarıya iyi başladı - Son Dakika
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Memiş Özata, Partizan Bardejov ile Slovakya'da 2'nci yarıya iyi başladı

22.02.2021 12:34

Türk teknik direktör Memiş Özata'nın çalıştırdığı Slovakya 2'nci Lig ekibi Partizan Bardejov, ligin 2'nci yarısına hızlı bir başlangıç yaptı.

Türk teknik direktör Memiş Özata'nın çalıştırdığı Slovakya 2'nci Lig ekibi Partizan Bardejov, ligin 2'nci yarısına hızlı bir başlangıç yaptı.

Türk iş insanı Reyhan Güler'in yüzde 50 hissesini satın aldığı, teknik direktörlüğünü de Memiş Özata'nın yaptığı Slovakya 2'nci Lig takımlarından Partizan Bardejov, ligin devre arasında yaptığı Antalya kampının ardından çıktığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 4 puan topladı. İş insanı Serkan Çeri'nin yönetimindeki tssFC'nin organize ettiği Antalya Belek'teki Club Megasaray Oteli'nde kamp yapan Partizan Bardejov, bu kamp sonrası çıktığı Poprad maçından 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, 2'nci maçta ise ligin şampiyon adayı Liptovsky ile 1-1 berabere kaldı.

"ANTALYA KAMPI BİZİM İÇİN ÇOK İYİ GEÇTİ"Genç ve yetenekli futbolcuları keşfedip, dünya futboluna sunma hedefiyle ilerleyen Slovak temsilcisinde başarılı bir performans sergileyen Memiş Özata, takımın 2'nci yarıya iyi başlamasından ötürü çok mutlu olduğunu dile getirirken, "Antalya kampı bizim için çok iyi geçti. Ligde hızla üst sıralara tırmanıyoruz. tssFC'ye tesislerdeki yardımlarından teşekkür ederiz. Serkan Çeri, futbol için her türlü ortamı bize sağladı. Antalya'daki oteller ve sahalar bu konuda gerçekten çok iyi. Bu kampın, bizim bu performansımızda etkisi büyük oldu" ifadelerini kullandı."AJAX MODELİ UYGULAYARAK, FUTBOLCU KEŞFEDECEĞİZ"

Ocak ayındaki kamp sırasında Demirören Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Memiş Özata, geçmişi büyük bir takımda çalıştığını ve genç oyuncuları yetiştirip, takımı ligde iyi bir konuma getirmek istediklerini söylemişti. Özata, Ajax modeli uygulamaya çalıştıklarını kaydederek, keşfettikleri genç futbolcuları, takıma faydalı olduktan sonra üst liglerde forma giymesi için hazırladıklarını dile getirmişti.

Kaynak: DHA
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Reyhan Güler, Slovakya, Antalya, Türk, Spor, Son Dakika

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