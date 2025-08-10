Memorial ve Yüzme Federasyonu Bodrum'da Sağlığa Kulaç Attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Memorial ve Yüzme Federasyonu Bodrum'da Sağlığa Kulaç Attı

Memorial ve Yüzme Federasyonu Bodrum\'da Sağlığa Kulaç Attı
10.08.2025 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Memorial Sağlık Grubu, Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğiyle "Bodrum'da Sağlığa Kulaç At" etkinliği düzenleyerek, sağlıklı yaşam bilincine dikkat çekti. Türkiye Yüzme Federasyonu Milli Takım Açık Su Yüzücülerinin de katıldığı etkinlikte, Memorial doktorları ve çalışanları da sağlık için kulaç attı.

Memorial Sağlık Grubu ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğiyle toplumun sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda bilinçlenmesi, hareketli yaşamın teşvik edilmesi ve sporun yaşamın bir parçası hâline gelmesi amacıyla hayata geçirilen "Sağlığa Kulaç At" etkinliği, Bodrum Kumbahçe Mahfel Plajı'nda yoğun katılımla gerçekleşti.

Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan açık su milli sporcularının yanı sıra, Memorial doktor ve çalışanları, Bodrum'un profesyonel yüzücülerinin de kulaç attığı etkinlik, sağlıklı yaşam için yüzme sporunun önemine dikkat çekti.

Memorial Sağlık Grubu CEO'su Bora Uludüz, etkinlikte yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık yalnızca tedaviyle değil, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaşmasıyla korunur. Bugün Bodrum'da gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik, toplumda yüzme sporunun yaygınlaşması ve farkındalık yaratılması adına bizim için çok kıymetli. Türkiye Yüzme Federasyonu ile hayata geçirdiğimiz iş birliği sayesinde yüzme sporunu destekliyor, sporcularımızın başarılarına sağlık güvencesi sunuyoruz."

Türkiye Yüzme Federasyonu Genel Sekreteri Seçkin Renklibay ise Memorial'ın yüzme branşına verdiği desteğin önemine vurgu yaptı:

"Federasyon olarak yüzme sporunu yaygınlaştırarak bir yaşam biçimi hâline getirmek aynı zamanda ülkemizi uluslararası alanda başarı ile temsil etmek hedefiyle çalışıyoruz. Bunu yaparken sponsorlarımızla yalnızca yarışlarda değil; toplumu harekete geçiren bu tür etkinliklerle yüzmeye katkı sunacak işbirlikleri yapıyoruz. Bodrum'daki bu anlamlı organizasyon da federasyonumuzun sosyal sorumluluk misyonuna güçlü bir katkı sağladı."

"Bodrum'da Sağlığa Kulaç At" etkinliği, sabahın erken saatlerinde denizle buluşan onlarca sporcu ve sağlık profesyonelinin katılımıyla keyifli ve enerjik bir atmosferde tamamlandı. Sümeyye Boyacı, Aysu Türkoğlu, Zeynep Sever Demirel ve Selin Türkmen'in de katıldığı etkinlik, Bodrum halkının yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Memorial, sağlıklı yaşamı yaygınlaştırma hedefinin sahadaki güçlü adımlarından biri olan "Bodrum'da Sağlığa Kulaç At!" organizasyonunun yanı sıra önümüzdeki dönemde farklı şehirlerde benzer etkinliklerle toplumu hareket etmeye, sağlıklı yaşamı benimsetmeye teşvik etmeyi sürdürecek.

Son Dakika

Son Dakika Spor Memorial ve Yüzme Federasyonu Bodrum'da Sağlığa Kulaç Attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı "Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
’’Hanım Ağa’’ sokakta yürürken yakalandı ''Hanım Ağa'' sokakta yürürken yakalandı
Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen kişi kayboldu Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişi kayboldu
Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı Polis ve jandarma havaya ateş açtı Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı! Polis ve jandarma havaya ateş açtı
Çanakkale’de orman yangını sürüyor 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu Çanakkale'de orman yangını sürüyor! 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu
Trump ile Putin 15 Ağustos’ta ABD’nin Alaska eyaletinde görüşecek Trump ile Putin 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde görüşecek
Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye’ye getirildi Aralarında “Daltonlar“ üyesi de var Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye'ye getirildi! Aralarında "Daltonlar" üyesi de var
Takımda ortalık yıkıldı Büyük Nelson Semedo krizi Takımda ortalık yıkıldı! Büyük Nelson Semedo krizi
Galatasaray’dan gece yarısı bomba “sus“ paylaşımı Galatasaray'dan gece yarısı bomba "sus" paylaşımı

10:22
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir’in ofisinde arama yapıldı
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde arama yapıldı
09:40
Tapu dolandırıcılarına karşı e-Devlet üzerinden kilit
Tapu dolandırıcılarına karşı e-Devlet üzerinden kilit
09:08
Gülseven Medya’dan Devlet Bahçeli’ye ziyaret “Terörsüz Türkiye“ için tarih verdi
Gülseven Medya'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret! "Terörsüz Türkiye" için tarih verdi
07:59
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
05:10
İngiltere’deki Filistin’e destek gösterilerine katılan 466 kişi gözaltına alındı
İngiltere'deki Filistin'e destek gösterilerine katılan 466 kişi gözaltına alındı
10:00
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hasan Basri Çillioğlu yakalandı Çarpıcı Alaattin Çakıcı detayı
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hasan Basri Çillioğlu yakalandı! Çarpıcı Alaattin Çakıcı detayı
09:53
Trump ve Putin’in “toprak takası“ planı çöktü Zelenskiy’den sert tepki
Trump ve Putin'in "toprak takası" planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki
09:44
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti
09:44
Türkiye’de ilk ve tek Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
Türkiye'de ilk ve tek! Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
09:44
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
09:31
İnsanlığımızdan utandık Yangından kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı
İnsanlığımızdan utandık! Yangından kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı
09:30
Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı
Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı
09:29
Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL’yi aştı
Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL'yi aştı
09:23
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
08:27
Galatasaray’dan gece yarısı bomba “sus“ paylaşımı
Galatasaray'dan gece yarısı bomba "sus" paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2025 11:25:30. #7.13#
SON DAKİKA: Memorial ve Yüzme Federasyonu Bodrum'da Sağlığa Kulaç Attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.