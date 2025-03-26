Jorge Jesus iddiası vardı! Menajer Gardi'den Osimhen hakkında bomba açıklamalar - Son Dakika
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Jorge Jesus iddiası vardı! Menajer Gardi'den Osimhen hakkında bomba açıklamalar

Jorge Jesus iddiası vardı! Menajer Gardi\'den Osimhen hakkında bomba açıklamalar

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Al Hilal iddialarına menajeri George Gardi yanıt verdi. Gardi, "Ne daha önce ne de şimdi Al Hilal ile bir görüşme oldu. Osimhen, Galatasaray'da kalacağına söz verdi ve bu sözünü tuttu" dedi. Nijeryalı futbolcunun İstanbul'da mutlu olduğunu belirten Gardi, transfer kararının önümüzdeki aylarda verileceğini söyledi.

26.03.2025 13:17
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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Yıldız futbolcunun Galatasaray'a kiralık transferinde büyük pay sahibi olan menajer George Gardi, Nijeryalı yıldızın geleceğine dair İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"AYRILMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİ"

Osimhen için son iddia teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Al Hilal'den geldi. Nijeryalı golcünün, Suudi takımıyla anlaşma üzere olduğu ileri sürüldü. Bu iddiaya yanıt ise George Gardi'den geldi.

Tuttomercatoweb'e konuşan Gardi, "Ne daha önce ne de şimdi hiçbir müzakere olmadı. Oyuncu söz vermişti, İstanbul'da tüm sezon kalacaktı ve sözünü tuttu. Hiçbir zaman herhangi bir çıkar düşünmedi. İstanbul'a gelen ilk örnek o değil, herkes bu büyük oyuncuların beklentilerini karşılayan bu şehirden her zaman övgüyle bahsetti. Osimhen etrafındaki her şeyi seviyor ve bu gerçeğe mükemmel bir şekilde uyum sağladı" yanıtını verdi.

"DAHA SONRA KARAR VERECEK"

George Gardi "Peki ya Osimhen'in geleceği? Kendisi hakkında söylenti bol" sorusu üzerine ise "Oyuncu buna daha sonra karar verecek. Şu an bu sezon fark yaratmaya odaklanmış durumda." dedi.

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Son Dakika Spor Jorge Jesus iddiası vardı! Menajer Gardi'den Osimhen hakkında bomba açıklamalar - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ümit Demir :
    Gs gidecek fazla barinamayacak diger takimlarda geri dönecek..iste ozmanda osimhen simdiki gibi performansli olmayacak 0 5 Yanıtla
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