Menajer George Gardi isyan etti: Yasal işlem başlatacağım

Galatasaray'ın son dönemde gerçekleştirdiği transferlerde adı sıkça gündeme gelen menajer George Gardi, hakkında ortaya atılan iddialara sert sözlerle yanıt verdi. Gardi, Türk medyasında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

"KARALAMA VE MANİPÜLASYON VAR"

Sarı-kırmızılı kulübün transferlerinde tek yetkili menajer olmak istediği yönündeki iddialara tepki gösteren George Gardi, kamuoyuna yansıyan haberlerin tamamının asılsız olduğunu savundu. Gardi, adının bilinçli şekilde karalama amacıyla kullanıldığını ifade etti.

"AVUKATIMA TAM YETKİ VERDİM"

George Gardi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son zamanlarda Türk medyasında adımın geçtiği çok sayıda haberi açıklığa kavuşturma ihtiyacı hissediyorum. Ne yazık ki verilen bilgilerin hiçbirinde en ufak bir doğruluk payı yok. Adım yalnızca karalama amacıyla kullanılmaktadır. Kamuoyunu manipüle eden ve adımı bu şekilde kullanan herkese karşı yasal işlem başlatması için avukatıma tam yetki verdim."