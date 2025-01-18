Menajerine talimat verdi: Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor - Son Dakika
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Spor

Menajerine talimat verdi: Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor

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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez'in Türkiye'ye gelmek istememesi nedeniyle menajerine ''Bana kulüp bul'' talimatı verdiği öne sürüldü. Suarez'in 2025 yılı için İspanya'da gerçekleştirmesi gereken projeleri olduğu ve bu nedenle İstanbul'a gelmeyi reddettiği belirtildi.

18.01.2025 15:13
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Wanda Nara'dan ayrılan ve yeni bir aşka yelken açan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi hakkında hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı.

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI, ORTALIK KARIŞTI

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve Arjantin'e yerleşen Icardi, China Suarez'le yeni bir aşka da yelken açınca ortalık iyiden iyiye karıştı. Son iddia ise China Suarez'in Türkiye'ye gelmek istemediği, Icardi'nin de bu nedenle İspanya ve İtalya'ya gitmek istediği yönünde.

MENAJERİNE "BANA KULÜP BUL" DEDİ

Agencia Nova'nın haberine göre, Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi, yeni sevgilisi China Suarez'e İstanbul'a yerleşmeyi teklif etti ancak ret yanıtı aldı. Söz konusu habere gör, Suarez'in 2025 yılı için gerçekleştirmesi gereken birkaç projesi var ve bunların birçoğu İspanya'da.

Bu yüzden İstanbul'a gelmeyi reddetti. Haberde Icardi'nin menajerinden bu yüzden kendisine İspanya ya da İtalya'dan bir takım bulmasını talep ettiği iddia edildi.

Menajerine talimat verdi: Icardi Galatasaray\'dan ayrılıyor

Mauro Icardi, Galatasaray, Arjantin, İstanbul, İspanya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Menajerine talimat verdi: Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Apple User:
    ya siz nasıl bir habercisiniz gerçekten siliyorum sizi bu kadar mı olur arkadaş birazcık haysiyet olur haber yaparken 136 41 Yanıtla
  • ferhat eser:
    icardide anladı 5sarayın küçüklüğünü sonunda 6 57 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    evde yataktan haberciliğe örnek haber :-))) 58 1 Yanıtla
  • ZEKİ REİS:
    yalan haber yapmayı ne kadar da çok seviyorsunuz 45 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5sarayı silmiş icardi 6 40 Yanıtla
  • Kadir yılmaz:
    İcardi sende vallahi hayvan gibi şey yapıyosun. senin enerjin artık bize yetmez. senin enerji küçük icardi ye yapacak bişey yok.. 9 1 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    icardi galatasatay için wandayi yok saymış bu kim 5 1 Yanıtla
  • Nafi aydoğan:
    ne oldu cincon lar adamda anladı sizin ne kadar küçük takım oldugunu 1 5 Yanıtla
  • Murat Kanat:
    Kendi bilir, pardon sevğilileri bilir :) 4 1 Yanıtla
  • Murat Topçu:
    kaynak ferhat eserin boklu donu 2 0 Yanıtla
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