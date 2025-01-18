Menajerine talimat verdi: Icardi Galatasaray\'dan ayrılıyor

Spor

Wanda Nara'dan ayrılan ve yeni bir aşka yelken açan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi hakkında hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı.

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI, ORTALIK KARIŞTI

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve Arjantin'e yerleşen Icardi, China Suarez'le yeni bir aşka da yelken açınca ortalık iyiden iyiye karıştı. Son iddia ise China Suarez'in Türkiye'ye gelmek istemediği, Icardi'nin de bu nedenle İspanya ve İtalya'ya gitmek istediği yönünde.

MENAJERİNE "BANA KULÜP BUL" DEDİ

Agencia Nova'nın haberine göre, Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi, yeni sevgilisi China Suarez'e İstanbul'a yerleşmeyi teklif etti ancak ret yanıtı aldı. Söz konusu habere gör, Suarez'in 2025 yılı için gerçekleştirmesi gereken birkaç projesi var ve bunların birçoğu İspanya'da.

Bu yüzden İstanbul'a gelmeyi reddetti. Haberde Icardi'nin menajerinden bu yüzden kendisine İspanya ya da İtalya'dan bir takım bulmasını talep ettiği iddia edildi.