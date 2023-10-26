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Menemen FK'de Yılmaz Vural dönemi başladı - Son Dakika

Menemen FK'de Yılmaz Vural dönemi başladı

Son Güncelleme: 26.10.2023 16:09

TFF2. Lig ekibi Menemen FK'de teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural getirildi.

Yılmaz Vural sürpriz bir kararla 2. Lig ekibi Menemen FK ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada deneyimli hocanın takımla çalışmalara hemen katılacağı belirtildi.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Menemen FK'den yapılan açıklamada, "Yeni Teknik Direktörümüz Sn. Yılmaz Vural, Kulüp Başkanımız Sn. Bilgin Tokul ile bir araya gelerek sözleşmesini imzaladı. Vural ve ekibi, akşam saatlerinde profesyonel futbol takımımızla ilk çalışmasına çıkacaktır." ifadeleri yer aldı.

Menemen FK'de teknik direktörlüğe Yılmaz Vural getirildi

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Son Dakika Spor Menemen FK'de Yılmaz Vural dönemi başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Menemen FK'de Yılmaz Vural dönemi başladı - Son Dakika
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