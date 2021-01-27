Menemenspor'da Omar Mohamed tamam - Son Dakika
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Menemenspor'da Omar Mohamed tamam

Menemenspor'da Omar Mohamed tamam

27.01.2021 11:25

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk haftasında İzmir derbisinde deplasmanda Altınordu'yu 4-2 yenen Menemenspor transferde gaz kesmiyor.

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk haftasında İzmir derbisinde deplasmanda Altınordu'yu 4-2 yenen Menemenspor transferde gaz kesmiyor. Sarı-lacivertliler son olarak Amerika Birleşik Devletleri takımı Greenville Triumph'ta oynayan Omar Mohamed'i transfer etti. İzmir'e gelen 24 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. ABD'de Columbus Crew, FC Cincinnati ve Portland Timbers'ta da oynayan Mohamed, 2 kez Somali Milli Takımı'nda görev aldı.


Kaynak: DHA
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Amerika Birleşik Devletleri, Futbol Federasyonu, Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

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