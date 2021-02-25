Bursaspor-Menemenspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Menemenspor'a 1-0 yenilen Bursaspor'un teknik direktörü Mustafa Er, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Er, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşma genelinde iyi oynamadıklarını dile getirdi.

Sahada güçlü kalamadıklarını ifade eden Er, "Evimizde maalesef mağlup olduk. Üretim anlamında çok zayıftık. Sadece 1 pozisyonumuz vardı. Kötü bir oyun sonucunda mağlup olduk. Bizim için üzücü bir gece. Rakibimiz iyi bir gol attı. Evimizde kötü giden seriye devam ettik." diye konuştu.

Recep Yazıcı: "Aldığımız 3 puan bizim için 6 puana değerdi"

Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı, Bursaspor'un güzel bir stada sahip olduğunu ve bu atmosferde oynadıkları için mutlu hissettiklerini bildirdi.

Maçın akışında istedikleri varyasyon ve değişikleri yapmaya çalıştıklarını anlatan Yazıcı, şöyle konuştu:

"İkinci yarı çok güzel bir oyun oldu. Taktikler ve değişiklerle iyi oynadık. Amacımız ligde kalıcı olmak. Ülkemiz futboluna genç oyuncularla katkı bulunmaya çalışıyoruz. Aldığımız 3 puan bizim için 6 puana değerinde. Biraz nefes aldık. Rakiplerimizin puan kaybettiği bir haftaydı. Oyuncularımı kutluyorum. Bursaspor'un genç oyuncularını da kutluyorum. Centilmence mücadele ettiler."