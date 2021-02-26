Menemenspor seçime gidecek - Son Dakika
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Menemenspor seçime gidecek

26.02.2021 15:07

SPOR Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Menemenspor'da olağan genel kurul tarihi netleşti.

SPOR Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Menemenspor'da olağan genel kurul tarihi netleşti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada seçimli genel kurul için ilk toplantının Menemen İlçe Stadı'nda 12 Mart Cuma günü yapılacağı, çoğunluk sağlanamaması halinde kongrenin 19 Mart'ta gerçekleşeceği belirtildi. Pandemi nedeniyle genel kurula sadece üyelerin katılabileceği bilgisi paylaşıldı. Menemenspor'da daha önce son seçimli kongre davalık olmuştu.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Menemenspor seçime gidecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Menemenspor seçime gidecek - Son Dakika
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