Mensah sezonu kapattı

Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah yurt dışında ameliyat olacak.

Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah yurt dışında ameliyat olacak. Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un başarılı futbolcusu Bernard Mensah sezonu kapattı. Fatih Karagümrük müsabakası öncesinde antrenmanda sakatlanan ve çapraz bağları kopan, menüsküs ve iç yağ bağ zedelenmesi yaşayan Bernard Mensah yurt dışında ameliyat olacak. Geçen sezon Denis Alibec'in İspanya'da ameliyat olduğu doktora gidecek olan Mensah, uzun süre forma giyemeyecek. Bu sezon oynamasına imkansız gözüyle bakılan futbolcunun, sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesinin sezon sonunu bulacağı ön görüldü. - KAYSERİ

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