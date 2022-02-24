Menteşe Belediyesinden tenis şenliği - Son Dakika
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Menteşe Belediyesinden tenis şenliği

24.02.2022 13:58
Menteşe Belediyesinden tenis şenliği

Menteşe Belediyesi tarafından 5-6 Mart 2022 tarihleri arasında ücretsiz olarak düzenlenecek tenis şenliği ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği toplumumuzun her kesimine hitap eden, sportif ve kültürel etkinlikler düzenlemeye...

Menteşe Belediyesi tarafından 5-6 Mart 2022 tarihleri arasında ücretsiz olarak düzenlenecek tenis şenliği ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği toplumumuzun her kesimine hitap eden, sportif ve kültürel etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Tenis Şenliğimiz ile tenis sporuna ilgi duyan miniklerimiz Ali Fuat Özge Spor kompleksindeki turnuvada dereceye girebilmek için ter dökecekler. Şenliğimize ilçelerimizdeki minik tenis sporcularımızdan da katılım bekliyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın genç yaşlarında spora yönlendirilmeleri spor yapmaları onların kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlayarak, disiplinli birer birey olmalarına da katkı sağlar. Bu yüzden çocuklarımıza yönelik sportif kurslar, turnuvalar ve etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Tenis Şenliğine katılmak isteyenler 1 Mart 2022 Salı gününe kadar 0 (252) 214 48 80/6321 numaralı telefondan Menteşe Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile iletişime geçerek kayıt yaptırabilirler. - MUĞLA

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Bahattin Gümüş, Tenis, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Menteşe Belediyesinden tenis şenliği - Son Dakika


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