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Merak edilen soru yanıt buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para - Son Dakika

Merak edilen soru yanıt buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para

19.01.2022 14:34

Geçtiğimiz ay İngiliz kulübü Hull City'yi satın aldığını duyuran Acun Ilıcalı'nın, takımı satın almak için 24 milyon euro ödeyeceği öğrenildi. Ilıcalı yeni takımıyla olan hedefini "Amacımız ilk 6'ya oynamak olacak." sözleriyle anlatmıştı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yılbaşı gecesi İngiliz futbol takımlarından Hull City'i satın aldığının müjdesini vermişti. Futbola olan ilgisiyle de bilinen Ilıcalı'nın takım sahibi olması çok kısa bir sürede resmiyet kazanacak.

24 MİLYON EURO ÖDEYECEK

The Athletic'te yer alan habere göre 6 aydır Hull City'yi satın almak için bir anlaşma üzerinde çalışan Acun Ilıcalı'nın takımın son sahibi olan Allam ailesiyle 24 milyon euroluk bir anlaşmaya vardığı belirtiliyor.

RESMEN SAHİBİ OLACAK

Her ne kadar taraflar arasında anlaşmaya varılmış olsa da kurallar gereği satın alımın gerçekleşmesi için İngiliz Futbol Ligi(EFL)'nden onay alınması gerekiyordu. Haberde yer alan bilgilere göre yarın EFL ile bir toplantı gerçekleştirilecek ve bunun sonucunda anlaşmanın resmiyet kazanması bekleniyor.

11 YILLIK DÖNEM SONA ERİYOR

Hull City'nin FA Cup'ta Everton ile oynadığı maçı tribünden takip eden Acun Ilıcalı'nın takımı satın almasıyla birlikte 11 yıldır kulübün sahibi olan Allam ailesinin dönemi sona erecek.

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Acun Ilıcalı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Merak edilen soru yanıt buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Merak edilen soru yanıt buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para - Son Dakika
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