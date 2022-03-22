Meram Belediyespor'dan halterde 6 madalya - Son Dakika
Üye Girişi

Meram Belediyespor'dan halterde 6 madalya

22.03.2022 15:18
Meram Belediyespor'dan halterde 6 madalya

Bedensel Engelliler Halter Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Meram Belediyespor ekibi, şampiyonalardan 4 altın 2 gümüş madalya ile döndü.

Bedensel Engelliler Halter Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Meram Belediye spor ekibi, şampiyonalardan 4 altın 2 gümüş madalya ile döndü.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Bedensel Engelliler Halter Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de gerçekleştirildi. Katıldıkları tüm spor organizasyonlarında başarı gösteren Meram Belediyespor sporcuları, Türkiye Şampiyonası'nı da boş geçmedi. 127 kiloluk kaldırışı ile Sibel Çam, 110 kiloluk kaldırışı ile Yasemin Ceylan Baydar, 91 kiloluk kaldırışı ile Gamze Sayar, 70 kiloluk kaldırışı ile Sevde Yaman Türkiye Şampiyonluğu'na uzanırken, 97 kiloluk kaldırışı ile Üzeyir Karakoç ve 80 kiloluk kaldırışı ile Oktay Terzi ikinci olarak gümüş madalya almaya hak kazandı. Meram Belediyespor'un olimpiyat şampiyonu sporcuları Nazmiye Muratlı ve Besra Duman, sakatlıkları dolayısıyla şampiyonadaki yerlerini alamadılar.

"Her madalyada sevincimiz katlanıyor"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası'nda gösterdikleri başarıdan dolayı sporcu ve hocalarını kutlayarak, "Meram Belediyesporumuz, sporcu yetiştirme noktasında adeta bir 'sporcu fabrikası' hüviyetine büründü. Kulübümüz, sadece iyi bir sporcu değil, ahlaki ve insanı değerlere önem veren iyi bireylerin yetişmesine de vesile oluyor. Ne mutlu bize ki, insanlığa faydalı, sporun içerisinde gençlerimizin yetişmesine emek veriyor, şahitlik ediyoruz. İyi birey olarak yetişmelerinin yanı sıra sporcularımızın müsabakalarda gösterdikleri başarılar ise gurur kaynağımız oluyor. Sadece Konyamızı temsil etmekle kalmıyorlar, Dünya'nın önemli spor organizasyonlarında ülkemiz adına madalyalar getiriyorlar. Bizim de her madalyada sevincimiz daha da katlanıyor. Spora ve sporcuya verdiğimiz destek daha önce olduğu gibi bundan sonra da devam edecek" diye konuştu. - KONYA

Meram Belediyespor'dan halterde 6 madalya
Meram Belediyespor'dan halterde 6 madalya
Meram Belediyespor'dan halterde 6 madalya

YORUMLAR
500
Üç haftalık antrenmanla Türkiye ikincisi olan Umut, engelini sporla aşıyor Üç haftalık antrenmanla Türkiye ikincisi olan Umut, engelini sporla aşıyor Bedensel Engelliler Halter şampiyonası sona erdi Bedensel Engelliler Halter şampiyonası sona erdi Mersin'de kız öğrenciler halter branşında ilerliyor Mersin'de kız öğrenciler halter branşında ilerliyor

Bedensel Engelliler, Türkiye, Halter, Meram, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Meram Belediyespor'dan halterde 6 madalya - Son Dakika


Son Dakika
15:33 Taksici şiddeti son bulmuyor! Araçtan inen genç kızı tekme tokat dövdü
15:26 Hayatını kaybeden annesinin külleriyle sırtına dövme yaptırdı! Yaşlı kadın eleştiri oklarının hedefi oldu
15:25 Galatasaray'ın 1 milyar liralık projesi Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi!
15:04 Son dakika: Bakanlık açıkladı! Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 64 personel alınacak!
15:01 Rus askeri para karşılığında tankını Ukrayna'ya teslim etti!
14:55 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Boğaziçi' açıklaması: Eski yerlerinize tıpış tıpış gideceksiniz
14:49 Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne mühimmat sevkiyatı yapıldığı sırada patlama yaşandı! 2 polis ağır yaralı
14:49 Cicişler'den Esra Ersoy, "Çocuğa cinsel istismar" suçundan gözaltında!
14:41 Gülşen'e taş çıkartan Nevra Serezli'yi böyle görmemiştiniz! Zamanında arkası olmayan elbise giymiş
14:06 Abramovich ters köşe yaptı! Süper Lig'den değil TFF 2. Lig'den bir takıma talip oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 15:37:29. #1.13#
SON DAKİKA: Meram Belediyespor'dan halterde 6 madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement