Merih Demiral adım adım Fenerbahçe\'ye

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen Merih Demiral için devreye girdi.
30 Ağustos Cuma günü Ülker Stadyumu'nde oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçını tribünden takip eden Merih Demiral taraftarları heyecanlandırmıştı.
Fenerbahçe'de yeniden oynamaya sıcak bakan Merih Demiral için Arap kulübüne teklif yapılacak. Kiralık olarak anlaşma noktası arayan sarı-lacivertliler, Al-Ahli'yi ikna etmesi durumunda imzalar atılacak.
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