Merih Demiral adım adım Fenerbahçe'ye - Son Dakika
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Merih Demiral adım adım Fenerbahçe'ye

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Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Alanyaspor maçını tribünden takip eden milli futbolcu Merih Demiral için transfer girişimlerine başladı. Stoper hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli kulüp, Merih Demiral'ın kiralık olarak transferi için Al-Ahli'ye teklif yapacak.

02.09.2024 16:00  Güncelleme: 16:09
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Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen Merih Demiral için devreye girdi.

MAÇA GELMİŞTİ

30 Ağustos Cuma günü Ülker Stadyumu'nde oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçını tribünden takip eden Merih Demiral taraftarları heyecanlandırmıştı.

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Fenerbahçe'de yeniden oynamaya sıcak bakan Merih Demiral için Arap kulübüne teklif yapılacak. Kiralık olarak anlaşma noktası arayan sarı-lacivertliler, Al-Ahli'yi ikna etmesi durumunda imzalar atılacak.

Merih Demiral adım adım Fenerbahçe\'ye

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Son Dakika Spor Merih Demiral adım adım Fenerbahçe'ye - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Eymen Talih: Fener bu sezon coştu ama yüksek ihtimalle şampiyon Beşiktaş 4 5 Yanıtla
  • Beyler Beyi: C C Merih Reis bekliyoruz inşallah. C 5 2 Yanıtla
  • Levent Tasdelen: sezon sonu 8taş ve fenev 2. lik için kıyasıya yarışa girecek desenize :) 2 4 Yanıtla
  • Beyler Beyi: C C C 1 1 Yanıtla

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