Merih Demiral'dan zafer sonrası ilk sözler: Ne Mutlu Türk'üm Diyene! - Son Dakika
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Merih Demiral'dan zafer sonrası ilk sözler: Ne Mutlu Türk'üm Diyene!

Merih Demiral\'dan zafer sonrası ilk sözler: Ne Mutlu Türk\'üm Diyene!

A Milli Takımımızın Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek final kaldığı maçta 2 golümüzü birden atarak maçın adamı seçilen Merih Demiral, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sözlerine ''Ne Mutlu Türk'üm Diyene!'' diyerek başlayan Merih, ''Taraftarımız inanılmaz bir atmosfer yaşattı. Çok gururluyum Türk olduğum için. Bütün taraftarımıza teşekkür ediyorum. Maçın oyuncusu ödülünü bütün takım için alıyorum. bunun devamı gelecek'' dedi.

03.07.2024 00:48
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A Milli Futbol Takımımızın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta attığı gollerle maçın adamı seçilen Merih Demiral, maçın ardından duygu dolu açıklamalarda bulundu.

"NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE"

Çok gururlu olduğunu söyleyen Merih Demiral, "Ne Mutlu Türk'üm Diyene! Taraftarımız inanılmaz bir atmosfer yaşattı. Çok gururluyum Türk olduğum için. Bütün taraftarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"BUNUN DEVAMI GELECEK"

Maçın oyuncusu seçilen yıldız oyuncumuz, "Maçın oyuncusu ödülünü bütün takım için alıyorum. bunun devamı gelecek" ifadelerini kullandı.

"MUHTEŞEM TOP ÇIKARDI"

Mert Günok'un son dakikada kurtardığı topla da ilgili konuşan Merih, ''Mert Abi muhteşem top çıkardı. Bütün arkadaşlarıma helal olsun" sözlerini sarf etti.

A Milli Futbol Takımı, Merih Demiral, Avusturya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Merih Demiral'dan zafer sonrası ilk sözler: Ne Mutlu Türk'üm Diyene! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • OZKANLI Mikail: Ne mutlu türküm diyene 70 8 Yanıtla
    Ramazan Gündoğan: Ne mutlu muslumanim diyene. Türk değil Türkiyelisiniz. 4 11 OZKANLI Mikail: Ramazan bey dini karıştırmayın lütfen ve de Trli değiliz Türküz o kadar 4 0
  • Taner Ozkaya: bir chp li olarak merihi kınıyorum 1 44 Yanıtla
    vatan sağolsun: mal 15 0 ali gergin: Angut 7 0
  • Ali Arslan: Helal olsun sana Merih Demiral adam paşası 32 3 Yanıtla
  • Oguz null: Güzel oynadılar tebrikler. bu maçın sonucu 3-1 hatta 4-1 de bitebilirdi ama olsun keyif aldık izlerken inşallah hep böyle devam ederler. hakan olmayınca bana pas verin diyen olmayınca böyle güzel keyifli maç çıkıyor ortaya 16 5 Yanıtla
  • Orhan Akyüz: cansın güzel kardeşim benim 15 4 Yanıtla
  • Turkoğlu null: Varolsun Karadenizin Yiğt çocukları 12 2 Yanıtla
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