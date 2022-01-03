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Merih Demiral dünya devlerini peşine taktı! Milli yıldızın yeni talibi Real Madrid - Son Dakika

Merih Demiral dünya devlerini peşine taktı! Milli yıldızın yeni talibi Real Madrid

03.01.2022 13:12

Atalanta formasıyla dikkatleri üzerine çeken Merih Demiral, Real Madrid tarafından yakın takibe alındı. Chelsea, Napoli ve Newcastle United da 23 yaşındaki milli yıldızla ilgileniyor.

İtalya Serie A'da Atalanta formasıyla dikkat çeken bir performans ortaya koyan Merih Demiral, dünya devlerini peşine taktı. Fanatik'in haberine göre, Real Madrid'in de dahil olduğu birçok Avrupa devi milli yıldızı transfer etmek için sıraya girdi.

ANCELOTTİ İSTİYOR

Gelecek sezon Mbappe ve Haaland'ı da transfer etmek isteyen Real Madrid, savunmadaki krizi ise Merih Demiral'la çözmek istiyor. Ancelotti'nin, 23 yaşındaki stoperin transferini çok istediği bildirildi.

Merih Demiral devleri peşine taktı! Milli yıldızın son talibi Real Madrid oldu

BONVERVİSİ JUVE'DE ANCAK...

Atalanta'da kiralık olarak forma giyen Merih Demiral'ın bonservisi Juventus'ta bulunuyor. 27 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünen Atalanta, Merih'ten büyük bir gelir elde etmeyi planlıyor.

'GENERAL' LAKABINI ALDI

Bu sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 19 maça çıkan Merih, 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi. 23 yaşındaki oyuncu, kısa sürede Atalanta taraftarının sevgisini kazandı ve 'General' lakabını kaptı.

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Son Dakika Spor Merih Demiral dünya devlerini peşine taktı! Milli yıldızın yeni talibi Real Madrid - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Merih Demiral dünya devlerini peşine taktı! Milli yıldızın yeni talibi Real Madrid - Son Dakika
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