Merih Demiral için istenen ceza ortaya çıktı - Son Dakika
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Merih Demiral için istenen ceza ortaya çıktı

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Avusturya maçında attığı gol sonrası bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a UEFA tarafından disiplin soruşturması başlatıldı. UEFA'nın İsviçreli bir müfettiş görevlendirdiği ve bu müfettişin Demiral için 2 maç men cezası talebinde bulunduğu belirtildi.

05.07.2024 09:26
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EURO 2024'te son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenen A Milli Takım'da goller Merih Demiral'dan gelmişti. Demiral'ın attığı gol sonrası bozkurt işareti yapmasının yankıları ise sürüyor.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a UEFA tarafından disiplin soruşturması başlatılmıştı. UEFA tarafından disiplin soruşturulması başlanan hareketle ilgili istenen ceza da belli oldu.

2 MAÇTAN MEN EDİLMESİ İSTENİYOR

Milliyet'in haberine göre UEFA, Merih Demiral'ın dosyası için İsviçreli bir müfettiş görevlendirdi. Müfettişin, Merih Demiral için 2 maç men cezası talebinde bulunduğu ifade edildi.

TFF YALAN HABERLERİ YALANLADI

TFF'den yapılan açıklamada, "Bild Gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Avusturya maçında kaydettiği gollerin ardından sevincini bozkurt işareti yaparak göstermişti. Yaptığı harekete ilişkin maç sonu konuşan Demiral "Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" ifadelerini kullanmıştı.

Merih'in bu hareketi büyük ses getirirken Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bu gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istemişti. UEFA ise milli futbolcumuz hakkında 'uygunsuz hareket' sebebiyle soruşturma başlatmıştı. UEFA'dan yapılan açıklama şu şekildeydi, "2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu Avusturya- Türkiye karşılaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır . Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verilecektir."

Merih Demiral için istenen ceza ortaya çıktı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Merih Demiral, Avusturya, Türkiye, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Merih Demiral için istenen ceza ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • M Karacan: herseyi politiklestirip yuzumuze bulastiriyoruz. ne gerek vardi, balkan savasi mi orasi ? herkesin takdirini topmamisken, butun takimin moralini bozdu sorumsuz bir davranis 29 43 Yanıtla
    Emir Tokmak: Kimsenin morali bozulmadı ayrıca politik de değil Atatürk bile milli Mücadele dönemdinde benimsemiş bunu boş yapmayın 28 9
  • Ali null: BİZ TÜRKİYEYİZ BU HAREKET HAKKIMIZ 23 8 Yanıtla
  • Ali null: ULAN TÜRK MİLLETİNİ BÖYLE DURDURAMASSINIZ TÜRKLÜGÜN SİMGESİ O HAREKET 23 5 Yanıtla
  • Ahmet Yamaç: Fark ettiniz mi? Merih dışında hiçbir futbolcu bu işareti yapmadı. Öncesinde bıraktığı bıyık şeklini de hatırlarsanız bu işaretin aslında siyasi olduğu ve bütüncül olmadığı ayrıca günümüzde bir partinin siyasi sembolü olarak daha çok kullanıldığını görebiliriz. Milli takım siyasi görüşlerin üzerinde bir yerdir. 6 15 Yanıtla
    Bilgi Yıldız: niye zamanında lgbt'yi destekleyenlere sesiniz çıkmıyordu ne oldu zorunuza mı gitti 13 4 Mustafa Kaya: Türküm diyen böyle görürse olayı türk düşmanını siz düşünün 4 2 Ahmet Yamaç: Mustafa Kaya, Kardeşim olayı bağlamından koparma lütfen. Yukarıda yazdıklarımdan hangisi yanlış acaba. 1 0 Ali Arslan: Binlerce yıldır Türklüğü sembol eder o hareket siyaset üstüdür, Adriyatik ten çin seddine kadar hatta tüm dünyadaki Türkler gurur işaretidir,partizanlikla alakası yoktur,partisi için kullananlar çıkarcı menfaatcidir umarım anlamışsınızdır demek istediğimi 0 1 Ahmet Yamaç: Ali Arslan, Sizi çok iyi anladım. Ama maalesef birleri bu işareti partizanlık yoluyla kendi tekelinde görüyor. 0 0
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