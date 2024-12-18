Merih Demiral'ın Fenerbahçe'ye transferi yattı - Son Dakika
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Spor

Merih Demiral'ın Fenerbahçe'ye transferi yattı

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Stoper transferi için kolları sıvayan Fenerbahçe'nin gündeminde yer aldığı iddia edilen mili futbolcu Merih Demiral'ın, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den aldığı yıllık 10 milyon euroluk maaşın transferi zora soktuğu öne sürüldü.

18.12.2024 16:56  Güncelleme: 17:07
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Stoperlerini sakatlığa kurban Fenerbahçe, transferde önceliği bu bölgeye vermiş ve Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı gündemine almıştı. Söz konusu transferle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

KAZANDIĞI PARA TRANSFERİ ZORA SOKTU

Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen ve transferde adı sarı lacivertli takımla anılan Merih Demiral'ın sarı lacivertli takıma geri dönmeyi istediği iddia edilmişti Suudi Arabistan ekibinden aldığı yıllık ücretinin 10 milyon euro olduğu ve yüksek maaşı nedeniyle sarı-lacivertlilere transferinin şu an için zor göründüğü belirtildi.

GÖRÜŞMELER YAZ AYINA KALDI

Öte yandan Fenerbahçe, Merih Demiral defterini kapatmadı. Sarı-lacivertlilerin milli futbolcuyla yaz transfer dönemi için görüşmeler yapacağı öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Arabistan temsilcisi ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da bitecek milli yıldız bu sezon 18 maçta forma giyerken takımına bir de gol katkısı verdi. Merih kariyeri boyunca, Alcanenense, Sporting B ve A takımları, Sassuolo, Alanya, Juventus gibi kulüplerde görev yaptı.

Merih Demiral\'ın Fenerbahçe\'ye transferi yattı

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Son Dakika Spor Merih Demiral'ın Fenerbahçe'ye transferi yattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Çelikk:
    Pislik kurt 6 16 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    maç siyaset sokan tarafsız davranmayip Türkiye kayıp etmesi neden olan bu adam sevmiyorum 7 8 Yanıtla
  • ferhat eser:
    önemli olan bıyık tabi kupanın avrupanın ne önemi var bıyık bırak yeter memlekete faydası çok bıyığın 8 5 Yanıtla
  • yağız spotcu:
    alcanensede oynamadı atalanta düz gün haber yapın mk 0 2 Yanıtla
  • Ali :
    Iyiki yatmis. Zaten Samet var futbolcuyum diye ikinciye gerek yok. 1 0 Yanıtla
  • Sefer tolun:
    BU YÖNEYİMDEN BİŞEY OLMAZ ARKDAŞLAR BOŞUNA UMUTLANMASIN KİMSE ŞAMPİYON BELLİ İKİNCİ OLABİLSEK ÖPÜP BAŞIMIZA KOYALIM YÖNEYİM İSTİFA AZİZ BAŞKAN GELECK FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK BAŞKA YOLU KALMADI KAHROLUYORUZ HER SEZON SONU YAZIKLAR OLSUN KOÇ GİBİ OLMADI BAŞKAN 0 1 Yanıtla
  • Tekin Karakoç:
    İyi olmuş, futboldan çok siyaset yapıyor zaten 1 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    caglari bitirdi sira bunda kocun hedefi milli takim oyuncularini yok etmek 0 1 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Bunun kendisine faydası yok ki futbola Fenerbahçe’ye faydası olsun. Gelecek seçimde MHP den aday olmaya hazırlanıyor. 0 0 Yanıtla
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