Merih Demiral\'ın Fenerbahçe\'ye transferi yattı

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Stoperlerini sakatlığa kurban Fenerbahçe, transferde önceliği bu bölgeye vermiş ve Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı gündemine almıştı. Söz konusu transferle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

KAZANDIĞI PARA TRANSFERİ ZORA SOKTU

Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen ve transferde adı sarı lacivertli takımla anılan Merih Demiral'ın sarı lacivertli takıma geri dönmeyi istediği iddia edilmişti Suudi Arabistan ekibinden aldığı yıllık ücretinin 10 milyon euro olduğu ve yüksek maaşı nedeniyle sarı-lacivertlilere transferinin şu an için zor göründüğü belirtildi.

GÖRÜŞMELER YAZ AYINA KALDI

Öte yandan Fenerbahçe, Merih Demiral defterini kapatmadı. Sarı-lacivertlilerin milli futbolcuyla yaz transfer dönemi için görüşmeler yapacağı öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Arabistan temsilcisi ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da bitecek milli yıldız bu sezon 18 maçta forma giyerken takımına bir de gol katkısı verdi. Merih kariyeri boyunca, Alcanenense, Sporting B ve A takımları, Sassuolo, Alanya, Juventus gibi kulüplerde görev yaptı.