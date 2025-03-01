Merih Demiral'ın takımı Jorge Jesus'u üzdü - Son Dakika
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Merih Demiral'ın takımı Jorge Jesus'u üzdü

Merih Demiral\'ın takımı Jorge Jesus\'u üzdü

Suudi Arabistan Pro Lig'in 23. haftasında Merih Demiral'ın forma giydiği Al Ahli, Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal'i deplasmanda 3-2 mağlup etti. Al Ahli'nin gollerini Ivan Toney atarken, Al Hilal'in golleri Nasser Al Dawsari ve Marcos Leonardo'dan geldi. Bu sonuçla Al Ahli, üst üste 3. maçını kazanarak 47 puanla 3. sıraya yerleşti. Al Hilal ise 56 puanla liderlik koltuğunda oturan Al Ittihad ile puan farkını 2'ye düşürme fırsatını kaçırdı.

01.03.2025 08:12
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Suudi Arabistan Pro Lig'in 23. haftasında Merih Demiral'ın forma giydiği Al Ahli, Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal'e konuk oldu. Kingdom Arena'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-2 kazandı.

JESUS FIRSAT TEPTİ

Al Ahli'nin gollerini Ivan Toney atarken, Al Hilal'in golleri Nasser Al Dawsari ve Marcos Leonardo'dan geldi. Bu sonuçla Al Ahli, üst üste 3. maçını kazanarak 47 puanla 3. sıraya yerleşti. Al Hilal ise 56 puanla liderlik koltuğunda oturan Al Ittihad ile puan farkını 2'ye düşürme fırsatını kaçırdı.

MERİH 90 DAKİKA OYNADI

Al Ahli'de forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı. Ligde bir sonraki hafta Al Hilal, Al Fayha'ya konuk olacak. Al Ahli ise Al Khaleej'i ağırlayacak.

Suudi Arabistan, Merih Demiral, Jorge Jesus, Al Hilal, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Merih Demiral'ın takımı Jorge Jesus'u üzdü - Son Dakika

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