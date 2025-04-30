Al Ahli ile Al Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Tansiyonu yüksek olan maçı Al Ahli, 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı.
Mücadelenin ilk yarısında duraklama dakikaları oynanırken tansiyon birden yükseldi. Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Al Hilal yedek kulübesine koşmasıyla başlayan arbede Jorge Jesus'un sakinleştirmesiyle son buldu. Yaşanan olayların ardından Jorge Jesus'un ekibinden bir isme kırmızı kart çıktı.
Al Hilal'in savunma oyuncusu Kalidou Koulibaly, mücadelenin 59. dakikasında Roger Ibanez'e yaptığı sert müdahalenin ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu kırmızı kartın ardından Portekizli teknik adam, 9 dakika sonra 59. dakikada oyuna sürdüğü Kaio Cesar'ı oyundan aldı. Cesar ise oyundan çıkarken Jesus'a tepki gösterdi.
Son Dakika › Spor › Merih Demiral Jorge Jesus'un yedek kulübesine daldı - Son Dakika
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