Merih Demiral unutulmaz Cristiano Ronaldo anısını ilk kez anlattı: Görünce şok oldu

A Milli Takım ve Atalanta'nın başarılı savunmacısı Merih Demiral, bu sezon ortaya koyduğu performansla adından sıkça söz ettirdi. Yıldız savunmacısı, Fanatik'e yaptığı açıklamalarda Juventus'ta beraber forma giydiği Cristiano Ronaldo ile ilgili bir anısını paylaştı.

"RONALDO İLE HALA İRTİBAT HALİNDEYİZ"

Ronaldo ile anısını anlatan Merih Demiral, "Ronaldo çok özel bir insan. Bu sezon çok fazla karşılaştık. Hem United hem de Portekiz'e karşı mücadele ettim. Benim hayatımda da önemli bir role sahip. Benim için Juventus'da yaptıkları çok önemli. Hala irtibat halindeyiz. Kendisiyle şöyle bir anım var. Ben Fenerbahçe alt yapısında oynarken odamda onun Ballon d'Or kazandığı ve ağladığı anların fotoğrafını çekmiştim. 2014 yılıydı galiba. Takım arkadaşı olduğumuzda bunu ona göstermiştim. O da şok olmuştu. O zaman büyük futbolcularla oynamayı hayal ediyordum tabi ki. Bunu yaşayınca, kendisiyle takım arkadaşı olunca bu kez çok mutlu oluyorsun." ifadelerini kullandı.