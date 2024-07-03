Herkes Merih Demiral ve Mert Günok arasındaki diyaloğu konuşuyor: Oğlum Merto, nasıl çıkardın? - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Herkes Merih Demiral ve Mert Günok arasındaki diyaloğu konuşuyor: Oğlum Merto, nasıl çıkardın?

Geniş Video İzle

A Milli Takım'ın Avusturya'yı eleyerek çeyrek finale yükseldiği maçın son anlarında Mert Günok'un yaptığı kurtarış, oyuncuları ve izleyenleri hayrete düşürdü. Maçın ardından Merih Demiral, Mert Günok'a "Oğlum Merto, nasıl çıkardın?" diye sordu. O anlar kısa sürede viral oldu.

03.07.2024 09:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün gece A Milli Takım'ın Avusturya'yı eleyerek çeyrek finale yükseldiği maçın son anlarında Mert Günok'un yaptığı inanılmaz kurtarış büyük yankı uyandırdı.

MERT İNANILMAZ BİR KURTARIŞ YAPTI

Çeyrek finale çıkmak için geri sayımda olduğumuz anlarda, Mert Günok ağlara gitmek üzere olan topu inanılmaz şekilde kurtardı. Tribünde ve televizyonları başında maçı izleyen milyonlar adeta şaştı kaldı.

"OLUM NASIL ÇIKARDIN?"

Maçı sonras Mert Günok ile Merih Demiral arasında dikkat çeken bir konuşma yaşandı. O pozisyonla ilgili olarak Mert Günok'la konuşan Merih Demiral "Oğlum Merto, nasıl çıkardın? Allah çarpsın…" dedi.

Herkes Merih Demiral ve Mert Günok arasındaki diyaloğu konuşuyor: Oğlum Merto, nasıl çıkardın?
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

A Milli Futbol Takımı, Merih Demiral, Milli Takım, Mert Günok, Avusturya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes Merih Demiral ve Mert Günok arasındaki diyaloğu konuşuyor: Oğlum Merto, nasıl çıkardın? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Yusuf Çarman: Mert : Kıbrısta tankı dağın tepesine hangi ruhla çıkardıysak, aynı ruhla çıkardım. 77 2 Yanıtla
  • ferhat eser: mertin 2 saniyede çıkardığını gese 1905 ten beri çıkaramıyor Beşiktaş öyle bir itelemiski :)) 13 43 Yanıtla
    Numan Koca: 45 puan fark soktugumuz ıcın ozur dılerız?? kaybol 46 10 Süleyman ŞENGÜL: Ferhat söz sana aylık tiner alacağım ama sosyal medyadan uzak duracaksın 28 5 Sinan Canlı: Çokmu koydu 46 puan farkı bu senede milli maçta bile gs yi sayıklıyorsun Ferhat kardeş 18 4
  • herto herto: Öbür maç 2 tane hatalı yer borcunu öder 1 13 Yanıtla
    Yusuf Gürbüz: Hiç yorum yapmasaydın daha iyiydi. İş olsun diye yorum yapmışsın. Destek ol köstek değil 4 0
  • YAŞAR Yıldız: Çok abartmayın genelde maçlarda bizi yakanlardan biri bunuda kurtarsın bir zahmet genexe başta Mert olmak üzere hepsinin emeğine sağlık 1 5 Yanıtla
    Yusuf Gürbüz: Yaşar mert ne zaman yaktı. Sen yorum yapma heleki merti tanımıyorsan hiç yapma.ayrıca abartmak lazım çeyrek finale çıkmışız. Bi zahmet abartalım hedef final 3 0
  • Ömer Sancar: numan koca 45 puan fark nasıl olduğunu biliyorsun ama haramzadeciler anlamaz kaç puan hakiyla aldın acaba 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

12:05 UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
10:34 Mehmet Şimşek’ten haziran ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten haziran ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:13 Yüzde 25 sınırı kalkmıştı Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
09:59 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
11:26 Sinan Ateş davasında 3. gün Azmettirici Doğukan Çep’ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi Sinan Ateş davasında 3. gün! Azmettirici Doğukan Çep'ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi
10:58 Merih Demiral’ın bozkurt işaretine Alman gazetesinden skandal yorum Merih Demiral'ın bozkurt işaretine Alman gazetesinden skandal yorum
10:55 Eski belediye başkanını sokak ortasında öldürdüler Cinayet öncesi saldırının görüntüler ortaya çıktı Eski belediye başkanını sokak ortasında öldürdüler! Cinayet öncesi saldırının görüntüler ortaya çıktı
10:50 Genç kadın, öldüğünü ve Tanrı ile konuştuğunu iddia etti Genç kadın, öldüğünü ve Tanrı ile konuştuğunu iddia etti
10:48 Cübbeli Ahmet yabancı marka sarığı sorulunca, helal olduğunu böyle açıkladı Cübbeli Ahmet yabancı marka sarığı sorulunca, helal olduğunu böyle açıkladı
10:45 Doktor Ender Saraç, oğluna yönelik cinsel istismar iddiasında beraat etti Doktor Ender Saraç, oğluna yönelik cinsel istismar iddiasında beraat etti
10:41 Hangi memurun maaşı ne kadar oldu İşte kalem kalem yeni maaş tablosu Hangi memurun maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu
10:27 Simge Tertemiz, eski eşini hedef aldı: Hamileyken aldatıldım, doğum yapınca şiddet gördüm Simge Tertemiz, eski eşini hedef aldı: Hamileyken aldatıldım, doğum yapınca şiddet gördüm
10:23 Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber Ücret 217 bin 851 TL’ye yükseldi Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Ücret 217 bin 851 TL'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 12:26:41. #1.12#
SON DAKİKA: Herkes Merih Demiral ve Mert Günok arasındaki diyaloğu konuşuyor: Oğlum Merto, nasıl çıkardın? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement