Dün gece A Milli Takım'ın Avusturya'yı eleyerek çeyrek finale yükseldiği maçın son anlarında Mert Günok'un yaptığı inanılmaz kurtarış büyük yankı uyandırdı.
Çeyrek finale çıkmak için geri sayımda olduğumuz anlarda, Mert Günok ağlara gitmek üzere olan topu inanılmaz şekilde kurtardı. Tribünde ve televizyonları başında maçı izleyen milyonlar adeta şaştı kaldı.
Maçı sonras Mert Günok ile Merih Demiral arasında dikkat çeken bir konuşma yaşandı. O pozisyonla ilgili olarak Mert Günok'la konuşan Merih Demiral "Oğlum Merto, nasıl çıkardın? Allah çarpsın…" dedi.
Son Dakika › Spor › Herkes Merih Demiral ve Mert Günok arasındaki diyaloğu konuşuyor: Oğlum Merto, nasıl çıkardın? - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (11)