Merkez Hakem Kurulu'nun Yeni Başkanı Ahmet İbanoğlu Oldu - Son Dakika
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Merkez Hakem Kurulu'nun Yeni Başkanı Ahmet İbanoğlu Oldu

15.07.2023 22:37

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanının Ahmet İbanoğlu olduğunu duyurdu. Ünsal Çimen, Tolga Özkalfa, H. Ahmet Erdoğan, Erhan Sönmez, Seçim Demirel, Sefer Altuntaş, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin ise Merkez Hakem Kurulu'nun yeni üyeleri olarak belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanının Ahmet İbanoğlu olduğunu açıkladı. Ünsal Çimen, Tolga Özkalfa, H. Ahmet Erdoğan, Erhan Sönmez, Seçim Demirel, Sefer Altuntaş, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin ise Merkez Hakem Kurulu'nun yeni üyeleri olarak belirlendi.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Türkiye Futbol Federasyonu 14 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısı ile; 1. Merkez Hakem Kurulu'na TFF Statüsü'nün 43. Maddesi ve Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına,

Başkan: Ahmet İbanoğlu

Üyeler:

  • Ünsal Çimen
  • Tolga Özkalfa
  • H. Ahmet Erdoğan
  • Erhan Sönmez
  • Seçim Demirel
  • Sefer Altuntaş
  • İbrahim Çınar
  • Ziya Çetin

2. Temsilciler Kurulu'na, TFF Statüsü'nün 44. Maddesi ile Temsilciler Kurulu Talimatı'nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına;

Başkan:

  • Gökhan Özsavaş

Üyeler:

  • Ahmet Hamdi Usta
  • Ertuğrul Arslan
  • Timuçin Başar
  • Burhan Cuci
  • Özlem Aradağ
  • Dr. Süleyman Hasan Basa

3. Türk futbolunun acil çözüm bekleyen konularına ilişkin çözüm odaklı bir anlayışla somut adımlar atmayı sürdüren Türkiye Futbol Federasyonumuz tarafından, 1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden ligin, 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmî statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: DHA
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Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Tolga Özkalfa, Ünsal Çimen, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Merkez Hakem Kurulu'nun Yeni Başkanı Ahmet İbanoğlu Oldu - Son Dakika


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