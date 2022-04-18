Mersin'de Bağcılar rüzgarı esti - Son Dakika

Mersin'de düzenlenen Para Atletizm Türkiye Şampiyonası'na Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm Takımı damgasını vurdu. Turnuvaya 9 sporcuyla katılan Bağcılar Belediyesi, 8'i altın, 5'i gümüş ve 6'sı bronz olmak üzere 19 madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun (TBESF) 2022 yılı faaliyet programında yer alan Para Atletizm Türkiye Şampiyonası, Mersin'de düzenlendi. 16-17 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan şampiyonaya 17 farklı şehirden 52 sporcu katıldı. Spor dünyasının önemli etkinliklerinden biri olan şampiyonada Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm Takımı da 9 sporcusuyla yer aldı. Mersin Nevin Yanıt Spor Kompleksi'nde iki gün süren zorlu müsabakalarda Bağcılarlı sporcular, 8'i altın, 5'i gümüş ve 6'sı bronz olmak üzere toplam 19 madalya elde etti. Sporculardan Hamza Doğan, gülle atma branşında; Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci, Ömer Cantay, Mert Işık, Birol Kamar da tekerlekli sandalye yarışlarında Türkiye şampiyonu oldu.

"Gençlerimizle gurur duyuyoruz"

Sporcuları kutlayan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Göreve başladığım ilk günlerde böyle bir haber beni çok sevindirdi. Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Onlar için ileriye yönelik çok güzel plan ve projelerimiz var. Onlar çalışsınlar biz, bütün gücümüzle onların yanındayız" dedi.

Takımı adına konuşan antrenör Ömer Cantay da desteklerinden dolayı Özdemir'e teşekkür etti. - İSTANBUL