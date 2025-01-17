Maç öncesi olay: Sahaya giren bir taraftar, Galatasaraylı futbolcuların arasına daldı - Son Dakika
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Maç öncesi olay: Sahaya giren bir taraftar, Galatasaraylı futbolcuların arasına daldı

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Galatasaray'ın Mersin'de oynadığı Hatayspor maçı öncesinde sarı-kırmızılı bir taraftar sahaya girdi. Görevlileri peşine takarak futbolculara koşan genç taraftar, Lucas Torreira'ya gitti. Galatasaraylı taraftar, Uruguaylı futbolcu ile fotoğraf çektirdikten sonra güvenlikler eşliğinde saha dışına alındı.

17.01.2025 19:40
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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor'a konuk oldu. Mersin Stadı'nda oynanan müsabaka öncesinde saha içerisinde hareketli anlar yaşandı.

GALATASARAYLI BİR TARAFTAR SAHAYA DALDI

Galatasaraylı futbolcular ısınma öncesinde saha içerisinde dolaşırken, sarı-kırmızılı bir taraftar güvenlikleri atlatarak sahaya daldı. Görevlileri peşine takan taraftar, koşarak Lucas Torreira'ya sarıldı. Güvenlikler, genç taraftarı hemen dışarıya almak istedi ancak buna Torreira engel oldu. Galatasaraylı taraftar, Uruguaylı futbolcuyla fotoğraf çektirdikten sonra görevliler tarafından sahadan çıkartıldı.

Maç öncesi olay: Sahaya giren bir taraftar, Galatasaraylı futbolcuların arasına daldı

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Son Dakika Spor Maç öncesi olay: Sahaya giren bir taraftar, Galatasaraylı futbolcuların arasına daldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Çelikk:
    Pezooosaray 14 19 Yanıtla
  • ferhat eser:
    çocuk bile ne mal olduğunu biliyor şikesarayın 5 16 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    Tüm Gebeşlere dalsın 7 6 Yanıtla
  • ferhat eser:
    çelik oğlum sen hangi takımlısın çık söyle senin ben taaa gevşek 2 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    ferhat gevşeği Napacan meraklı köfteci 1 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    çelik abine karşı saygılı ol saygısızlık yapma 3 2 Yanıtla
  • abidin arslan:
    gerçekten var hakem işe yaramaya başladı fetöcülere göz açtırmıyor helal olsun sana yabancı hakem cimbom ağlamaya başladı daha bunlar iyi günleriniz cimbom 1 2 Yanıtla
  • Erdal Baygar:
    Aynısı kayserispor maçında oyun devam ederken oldu ve olaylar çıktı. Sahaya giren yüzünden 22 kayseri taraftarı ceza aldı 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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