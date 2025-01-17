Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor'a konuk oldu. Mersin Stadı'nda oynanan müsabaka öncesinde saha içerisinde hareketli anlar yaşandı.
Galatasaraylı futbolcular ısınma öncesinde saha içerisinde dolaşırken, sarı-kırmızılı bir taraftar güvenlikleri atlatarak sahaya daldı. Görevlileri peşine takan taraftar, koşarak Lucas Torreira'ya sarıldı. Güvenlikler, genç taraftarı hemen dışarıya almak istedi ancak buna Torreira engel oldu. Galatasaraylı taraftar, Uruguaylı futbolcuyla fotoğraf çektirdikten sonra görevliler tarafından sahadan çıkartıldı.
Son Dakika › Spor › Maç öncesi olay: Sahaya giren bir taraftar, Galatasaraylı futbolcuların arasına daldı - Son Dakika
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