Mersinli sporcu oryantiring yarışmasında Türkiye ikincisi

Son yıllarda yaygınlaşan oryantiring sporuna Türkiye'nin dört bir tarafından ilgi katlanarak artıyor. Harita yardımı ile yön bulmayı içeren, zamana karşı yapılan, yediden yetmişe herkesin katılabildiği oryantiring, zihinsel ve fiziksel gelişime, özellikle de çocukların sosyalleşmesine katkıda bulunuyor.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından İzmir'de düzenlenen Karşıyaka Zübeyde Hanım 1. Kademe oryantiring yarışmasına Türkiye'nin dört bir tarafından katılan yediden yetmişe 1739 sporcu adeta bir Türkiye mozaiği çizdi. Oryantiring sporuna ilginin yoğun olduğu illerden olan Mersin'deki Erdemli Belediyespor Oryantiring takımından sporcu Enes Alpgiray Altunçiçek Türkiye ikinciliğini elde etti.

Türkiye'nin dört bir tarafından Oryantiring sporuna ilgilin arttığına dikkat çeken Türkiye Oryantiring Federasyonu As Başkanı Dr. Zekeriya Gül, "Türkiye Oryantiring Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu İzmir Karşıyaka Zübeyde Hanım Oryantiring yarışlarına 1739 kayıtlı ve lisanslı sporcu başvurmuştur. Bu sayı bizim için çok heyecan verici ve onur vericidir" diye konuştu.

"Çocukların gelişim sürecine katkı sağlıyor"

Yarışmalara oryantiringe ilginin yoğun olduğu illerden olan Mersin'den katılan Erdemli Belediyespor Oryantiring takımı sporcuları da zaman karşı yarıştı.

Oryantiring sporunun çocuklar üzerinde olumlu etkilerine dikkat çeken Erdemli Belediyesi Spor İşleri Müdürü Kamil Boran'da "Oryantiring sporu yedi yaşından yetmiş yaşına kadar tüm sporcuların çocukların ve büyüklerin yapabileceği bir spor. Bu sporla çocuklarımız, fiziksel ve bedensel olarak gelişimin yanında sosyalleşmeyi de sağlıyor. Bu da aileleri ve çevreleriyle alakalı gelişmelerini iyi yönde etkiliyor" dedi.

"Türkiye mozaiği"

Türkiye'nin dört bir tarafından sporcuların geldiğine dikkat çeken Erdemli Belediyesi Spor İşleri Müdürü Kamil Boran, farklı bölgelerden katılımla adete bir Türkiye mozaiğinin oluştuğuna dikkat çekti. Boran, "Türkiye'nin doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyinden birçok spor kulüpleri ver sporcular var. Son iki senede Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü kazanan Erdemli'nin ve Mersin'in temsilcisi Erdemli Belediyespor olarak şampiyonadayız" diye konuştu.

Yediden yetmişe her yaştan katılımcının yer aldığı şampiyonalarda sporcuların yüzü gülüyor. Bu sporculardan bir tanesi de Türkiye şampiyonasında ikinci olan sporcu Enes Alpgiray Altunçiçek. Oryantiring sporunun kişisel gelişimine katkıda bulunduğuna dikkat çeken Altunçiçek, "Ben bu gün Türkiye ikincisi oldum. Çok mutluyum, Erdemli'yi elimden geldiğince temsil etmeye çalıştım. Mutluluk katıyor, disiplin katıyor bir de eğlence katıyor" dedi.

Bir diğer sporcu Osman Raşit Aydın ise Mersin'in Erdemli İlçesi'nden geldik. Erdemli Belediyespor'da sporcuyum. Eğlence katıyor, kendimizi geliştiriyor" diye konuştu.

Oryantiring sporuna yetişkinler kategorisinde katılan sporcu Mehmet Güzel ise "Yediden yetmişe derler ya herkes yapabilir" şeklinde konuştu.

En yaşlı sporcu Niyazi Mert ise 60 Yaş kategorisinde yarışıyorum. Yaşım 67 ama bu kategoride yarışıyorum. Bu sporlarla çok rahatlıyorsun, çok stres atıyorsun" diye konuştu. - İZMİR