Mert Hakan'a tribünlerden destek - Son Dakika
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Mert Hakan'a tribünlerden destek

10.04.2022 22:32
Mert Hakan'a tribünlerden destek

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisinde gösterdiği performansla tribünlerden alkış aldı.

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisinde gösterdiği performansla tribünlerden alkış aldı.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı derbi mücadelesinde Mert Hakan Yandaş'a tribünler sevgi gösterisinde bulundu. Müsabakanın 84. dakikasında yerini Arda Güler'e bırakan Yandaş'ı saha kenarına gelirken tribünler alkışlarken, Mert Hakan da tribünlere el sallayarak oyun alanını terk etti. - İSTANBUL

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Mert Hakan Yandaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Derbi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Mert Hakan'a tribünlerden destek - Son Dakika
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