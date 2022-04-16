Mert Hakan'dan 4 maçta 4 asist - Son Dakika
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Mert Hakan'dan 4 maçta 4 asist

16.04.2022 22:24
Mert Hakan'dan 4 maçta 4 asist

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, forma giydiği son 4 müsabakada 4 asist yaptı.

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, forma giydiği son 4 müsabakada 4 asist yaptı.

Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı Süper Lig mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş, müsabakanın 4. dakikasında kullandığı köşe vuruşunda Serdar Aziz'i golle buluştururken, forma giydiği son 4 müsabakada 4. asistini yaptı. 27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, 31. haftasında Kayserispor ve 32. haftasında Galatasaray ile oynanan derbi mücadelesinde asist yapmıştı.

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Spor Toto Süper Lig, Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mert Hakan'dan 4 maçta 4 asist - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mert Hakan'dan 4 maçta 4 asist - Son Dakika
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