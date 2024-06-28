Neler söyledi neler! Mert Hakan'dan çok konuşulacak Mourinho sözleri - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Neler söyledi neler! Mert Hakan'dan çok konuşulacak Mourinho sözleri

Geniş Video İzle

Topuk Yaylası'nda yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de futbolculardan Mert Hakan Yandaş, teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam ile çalışmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu söyleyen Mert Hakan, "Mourinho ile çalışmak herkese nasip olmaz. Takımda herkesi isim isim bilerek buraya gelmiş, herkese çok yakın. Komutan olayına gelirsek, o bizim komutanımız. O ne derse, onu yapacağız" dedi.

28.06.2024 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Topuk Yaylası'nda yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ANTRENMANLAR SERT GEÇİYOR"

Sert idmanlar yaptıklarını belirten Mert Hakan, ""Bizim için yoğun geçen bir dönem. Sert başladı ve sert geçiyor. Takımlar sezon içinde, bu kampların meyvesini yer. Jose Mourinho inanılmaz idmanlar yaptırıyor. Biraz yorucu ama keyifli geçiyor. Yeni sezon Fenerbahçemize inşallah hayırlı olur. Takım hiç ara vermemiş gibi devam ediyor. Herhalde herkes tatilde çalışmış. Bundan hocanın da etkisi olabilir" ifadelerini kullandı.

"BİZİM KOMUTANIMIZ MOURINHO"

Takımdaki komutanın Mourinho olduğunun altını çizen Fenerbahçe Kaptanı, "Jose Mourinho ile çalışmak herkese nasip olmaz. Benim için de büyük şans. İki yıl daha Fenerbahçe'ye hizmet edeceğim. Takımda herkesi isim isim bilerek buraya gelmiş, herkese çok yakın. Komutan olayına gelirsek, o bizim komutanımız. O ne derse, onu yapacağız" dedi.

Mert Hakan'dan Mourinho'ya: Bizim komutanımız o

A MİLLİ TAKIM SÖZLERİ

EURO24 için konuşan deneyimli futbolcu, "EURO2024'ü takip ediyorum, arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İnşallah daha ileriye giderler. Oyun olarak sıkıntılı dönem yaşadılar ama onlara destek olmamız lazım. Ay-Yıldıza hizmet ediyorlar, ülke inşallah desteğe devam eder ve gidebildikleri yere kadar giderler. Ben de onlar için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"BİZE KARŞI OLAN HERKES MÜCADELE EDECEĞİM"

Geçen sezon talihsiz sakatlıklar yaşadığını söyleyen 29 yaşındaki oyuncu, "Talihsiz sakatlıklar yaşadım. Geçen sezon iyi oynadım ve takıma iyi katı verdim. Komutan konusu, taraftarların teveccühü. Bizlerin komutanı hocalarımız. Biz kulübün askerleriyiz. 1 dakika, 10 dakika... Ne kadar süre gelirse en iyisini yapmak için varım. Bu sezon daha da çok oynamak istiyorum. Takıma yaptığım katkıyı herkes görecek. Bize karşı olan herkesle mücadele edeceğim" açıklamasını yaptı.

Mert Hakan'dan Mourinho'ya: Bizim komutanımız o

"SÖZLEŞME UZATMAK 1 DAKİKA SÜRDÜ"

Fenerbahçe ile geçtiğimiz günlerde 2 yıllık sözleşme imzalayan Mert Hakan Yandaş, süreci "Sözleşme olayı çok kısa sürdü. Önce başkanımız aradı ve konuşmamız 1 dakika sürdü. Beni en az iki yıl daha Fenerbahçe formasıyla görmek istediğini söylediğinde ben de teşekkür ederek kabul ettim" sözleriyle anlattı.

Neler söyledi neler! Mert Hakan\'dan çok konuşulacak Mourinho sözleri

Mert Hakan Yandaş, Topuk Yaylası, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Neler söyledi neler! Mert Hakan'dan çok konuşulacak Mourinho sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Sezo runay: Takla atmaktaki başarını bilmeyen yoktur 103 27 Yanıtla
    Aytac Uygur: Ramsparkta attığı taklayı unutamıyorsun dimi. Hepinizin içinden geçti komutan 28 30 Hakan Korkmaz: icardi nasıl koydu ise hala azmedemediler 15 4 Şükrü null: kiralanır lig başlayınca 9 2
  • Saim Dolanbay: Mert Hakan Yandaş Şahsın Bahtın Açık Olsun. 36 53 Yanıtla
    Ayhan Kocaçınar: fbde oynayacak kapasitte yok ali koçun da futbol bilgisi bu kadar 0 0
  • Bülent Sanal: Helal sana çocuk 26 45 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Fenerbahçe seviyesinde bi oyuncu değil, milli takım seviyesinde hiç değil. Ama sözleşmeyi nasıl kaptığını hepimiz biliyoruz. 2 yıl daha böyle geçinecek. 52 18 Yanıtla
    Aytac Uygur: Sizde tutuşun 14 19
  • Fayton Faytoncu: Takımda herkesin ismini bilip gelseydi. İlk kovacagi kisi sen olurdun ayak yapma ) 32 8 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

09:51 Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1’i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1'i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti
09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:21 ADD’den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
10:20 Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor
09:54 Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 10:32:32. #1.12#
SON DAKİKA: Neler söyledi neler! Mert Hakan'dan çok konuşulacak Mourinho sözleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement