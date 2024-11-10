Mert Hakan'dan Muslera'ya olay yaratacak Mourinho yanıtı - Son Dakika
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Spor

Mert Hakan'dan Muslera'ya olay yaratacak Mourinho yanıtı

Mert Hakan\'dan Muslera\'ya olay yaratacak Mourinho yanıtı

Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, Sivasspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalarda Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın Jose Mourinho ile ilgili sözlerine yanıt verdi. Mert Hakan, "Herkes kapısının önünü temizlesin, işine baksın. Bizim hocamızla ilgili konuşmasınlar. Yaptıkları konuşmayı gördüm. Melek yüzlü görünüyorlar, her zamanki halleri" dedi.

10.11.2024 23:00
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Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş, 4-0 kazandıkları Sivasspor maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili sözlerine yanıt verdi.

"AZ ALKMAAR MAÇI İÇİN ÖZÜR DİLERİZ

Mert Hakan Yandaş, "3 gün önce bize yakışmayan bir mücadele verdik. İçeride de takım arkadaşlarımla konuştuğumda değindiğim konu mücadeleydi. Futbolda artık ne yaş ne kalite var. AZ çok genç olabilir ama mücadele etmezsen kalitenin ve tecrübenin önemi kalmıyor. Bize acı bir ders oldu. Özür diliyoruz o maç için. Fenerbahçe futbolcusu bugünkü gibi armanın ağırlığını bilerek mücadele etmeli" dedi.

"BEN HEP KENDİMİ HAZIR TUTUYORUM"

30 yaşındaki futbolcu, açıklamalarına, "Hocamızın takdiri, biz hep hazır olmak zorundayız. Ben kendimi hazır tutmaya çalışıyorum, Samet de çok iyi çalışıyor. Biz hatalar yaptık ama bu formaya hiç ihanet etmedik. İyi günler kötü günler oluyor. Biz de üzülüyoruz. Biz elimizden geleni yapmak zorundayız, 1 dakika, 5 dakika... Fenerbahçe forması sana 1 dakika da geliyorsa en iyisini yapmak zorundasın. Biz camiaya hizmet etmek zorundayız" diye konuştu.

MUSLERA'NIN SÖZLERİNE CEVAP

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın Samsunspor maçı sonrası açıklamalarıyla ilgili konuşan Mert Hakan Yandaş, "Herkes kapısının önünü temizlesin, işine baksın. Bizim hocamızla ilgili konuşmasınlar. Yaptıkları konuşmayı gördüm. Melek yüzlü görünüyorlar, her zamanki halleri. Biz işimizi yapacağız, odaklanacağız, mücadelemizi artırmamız gerekiyor. En önemli konu bu. Herkes kapısının önünü temizlesin. Oralara girersek onlar mahcup olurlar" ifadelerini kullandı.

MUSLERA NE DEDİ?

Muslera, Samsunspor maçının ardından, "14 yıl içerisinde 17 tane kupa kazandım ben. Buranın tarihinde benden başka kimse kazanmadı bu kadar. Benim yaptığım şeyleri, Türk futboluna olan katkılarımı düşünürseniz benim sürekli olarak Türk futbolunu ilerletme gibi bir düşüncem var. Bakıyoruz, 4 ay önce gelmiş bir teknik direktör birçok şey söylüyor, Türk futbolunu kötülüyor. İstemiyorsa gidebilir. Böyle şeyler söylüyor, ona hiç kimse bir şeyler söylemiyor. Artık ona da birilerinin bir şeyler söylemesi gerekiyor" demişti.

Mert Hakan Yandaş, Jose Mourinho, Galatasaray, Fenerbahçe, Sivasspor, Muslera, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mert Hakan'dan Muslera'ya olay yaratacak Mourinho yanıtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Yaman Auto:
    Kadir sağlam abiniz sağ olsun…. 69 10 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Bizde memnunuz Gs olarak başarısı yok okan hoca içinden geçyi morun 58 8 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Civciv ötmeye başladı:)) 47 11 Yanıtla
  • Feyzullah Akbulut:
    Gurur olsa adam ülke futbolunu kötüledi en azından yanlış anasılmıs olabilir felan der ama maalesef gurur yok ki zaten palyaço tipli bir insan 49 4 Yanıtla
  • Akay Kayhan:
    Namert Hakan konuşmuş 36 10 Yanıtla
  • Fatih Yıldız:
    Sana ne oluyor avukat mısın şu adamı seven bir Allah kulu var sa oda maldır 37 7 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Bu dilli düdük yine ötmüş ,kim üflediyse :)) 20 6 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BUGÜN KONUSSUN ELLEMEYIN ILKKEZ SAHADAYDI MHY 18 4 Yanıtla
  • Ankara null:
    rezil mert hakan 18 4 Yanıtla
  • M. Akif Keskin:
    Sen şeytanın ete kemiğe bürünmüş halisin 17 4 Yanıtla
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