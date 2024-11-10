Mert Hakan\'dan Muslera\'ya olay yaratacak Mourinho yanıtı

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Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş, 4-0 kazandıkları Sivasspor maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili sözlerine yanıt verdi.

"AZ ALKMAAR MAÇI İÇİN ÖZÜR DİLERİZ

Mert Hakan Yandaş, "3 gün önce bize yakışmayan bir mücadele verdik. İçeride de takım arkadaşlarımla konuştuğumda değindiğim konu mücadeleydi. Futbolda artık ne yaş ne kalite var. AZ çok genç olabilir ama mücadele etmezsen kalitenin ve tecrübenin önemi kalmıyor. Bize acı bir ders oldu. Özür diliyoruz o maç için. Fenerbahçe futbolcusu bugünkü gibi armanın ağırlığını bilerek mücadele etmeli" dedi.

"BEN HEP KENDİMİ HAZIR TUTUYORUM"

30 yaşındaki futbolcu, açıklamalarına, "Hocamızın takdiri, biz hep hazır olmak zorundayız. Ben kendimi hazır tutmaya çalışıyorum, Samet de çok iyi çalışıyor. Biz hatalar yaptık ama bu formaya hiç ihanet etmedik. İyi günler kötü günler oluyor. Biz de üzülüyoruz. Biz elimizden geleni yapmak zorundayız, 1 dakika, 5 dakika... Fenerbahçe forması sana 1 dakika da geliyorsa en iyisini yapmak zorundasın. Biz camiaya hizmet etmek zorundayız" diye konuştu.

MUSLERA'NIN SÖZLERİNE CEVAP

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın Samsunspor maçı sonrası açıklamalarıyla ilgili konuşan Mert Hakan Yandaş, "Herkes kapısının önünü temizlesin, işine baksın. Bizim hocamızla ilgili konuşmasınlar. Yaptıkları konuşmayı gördüm. Melek yüzlü görünüyorlar, her zamanki halleri. Biz işimizi yapacağız, odaklanacağız, mücadelemizi artırmamız gerekiyor. En önemli konu bu. Herkes kapısının önünü temizlesin. Oralara girersek onlar mahcup olurlar" ifadelerini kullandı.

MUSLERA NE DEDİ?

Muslera, Samsunspor maçının ardından, "14 yıl içerisinde 17 tane kupa kazandım ben. Buranın tarihinde benden başka kimse kazanmadı bu kadar. Benim yaptığım şeyleri, Türk futboluna olan katkılarımı düşünürseniz benim sürekli olarak Türk futbolunu ilerletme gibi bir düşüncem var. Bakıyoruz, 4 ay önce gelmiş bir teknik direktör birçok şey söylüyor, Türk futbolunu kötülüyor. İstemiyorsa gidebilir. Böyle şeyler söylüyor, ona hiç kimse bir şeyler söylemiyor. Artık ona da birilerinin bir şeyler söylemesi gerekiyor" demişti.