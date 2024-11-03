Mert Hakan'dan soyunma odasında olay paylaşım - Son Dakika
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Spor

Mert Hakan'dan soyunma odasında olay paylaşım

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Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, 3-2 kazanılan Trabzonspor maçının ardından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Mert Hakan'ın bu paylaşımı Fenerbahçeli taraftarlardan büyük ilgi gördü. Bordo-mavili taraftarlardan ise tecrübeli futbolcuya tepki yağdı.

03.11.2024 22:37
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Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, 3-2 kazanılan Trabzonspor maçının ardından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

MERT HAKAN'DAN OLAY PAYLAŞIM

Instagram üzerinden bir paylaşım yapan Mert Hakan, soyunma odasında beyaz tahta üzerine "İşte böyle, her sene böyle 2-3! Uy aha!" yazdı.

İşte o paylaşım;

Mert Hakan'dan soyunma odasında olay paylaşım

GÜNDEM OLDU

Mert Hakan'ın bu paylaşımı sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlardan büyük ilgi görürken, Trabzonsporlular tarafından da tepki çekti.

Mert Hakan\'dan soyunma odasında olay paylaşım

Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor, Fenerbahçe, 3-sayfa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mert Hakan'dan soyunma odasında olay paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (54)

  • Kenan KODALAK:
    malum yapı ŞİKEBAHÇE ye maçı vermek için her şeyini ortaya ortaya koydu 190 37 Yanıtla
  • onur pari:
    Daha boş bir futbolcu olamaz. El şeyiyle değil kendi bileğinin hakkıyla yapsa anlarız. 161 23 Yanıtla
  • ferhat eser:
    BABANIZ BEŞİKTAŞ BABANIZ FENERBAHÇE kedilere duyrulur 47 104 Yanıtla
  • Sadece Beşiktaş:
    FENERBAHÇEYİ TEBRİK EDİYORUM HAKEME KARŞI KAZANMIŞTIR BU AKŞAM 62 73 Yanıtla
  • Hasan Babacan:
    mert tam bir ferhatsın 100 22 Yanıtla
  • Emre Akcay:
    Futbolu bırakınca veya fenerden gidince neolcak sana hiç düşündünmü 67 8 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    KOCANIZ GALATASARAY FEROS KOYDU KASİMPASA FEROS A KOYDU FEROS 2 GUNDUR K.C. NIN USTUNE OTURAMIYORDU YUNE OTMEYE BAŞLAMIŞ 51 8 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    KUŞLAR BABANIZ GALATASARAY KOCANIZ GALATASARAY 8TAŞ LILAR BAKTI KENDI KUSLARI ÖTMÜYOR, SALINCAKTARLARININ KUSUNDAN MEDET UMMAYA BAŞLAMIŞ. 10 HAFTADA KOYMUSUZ CIK CIKLERE 5, GAK GAAAK LARA 8 FEROS INIM İNİM İNLİYOR 43 10 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Trabzonspor kadar abidik,gubudik bir takım Türkiye'de başka yoktur. Sen git 90+10 da gol ye. Bunlar süper ligin hıyartosu 45 8 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Tecrübeli futbolcu görmesek inanacaktık 42 6 Yanıtla
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