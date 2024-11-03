Mert Hakan\'dan soyunma odasında olay paylaşım

Spor

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Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, 3-2 kazanılan Trabzonspor maçının ardından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

MERT HAKAN'DAN OLAY PAYLAŞIM

Instagram üzerinden bir paylaşım yapan Mert Hakan, soyunma odasında beyaz tahta üzerine "İşte böyle, her sene böyle 2-3! Uy aha!" yazdı.

İşte o paylaşım;

GÜNDEM OLDU

Mert Hakan'ın bu paylaşımı sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlardan büyük ilgi görürken, Trabzonsporlular tarafından da tepki çekti.