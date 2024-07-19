Acun Ilcalı'nın takımı Hull City ile hazırlık maçında karşılaşan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın orta sahadan attığı aşırtma gol mücadeleye damga vurdu.
Sarı-lacivertlilerin 5-1 kazandığı maça Mert Hakan Yandaş'ın golü damga vurdu. 67. dakikada takımının orta sahadan atağında kalecinin öne çıkmasını fırsat bilen tecrübeli oyuncu, orta yuvarlağı geçmeden yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi.
Fenerbahçe'nin 5. golünü atan Mert Hakan'ın seyirlik golünün tekrarını izleyen Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, şaşkınlığını gizleyemedi. Normal gollerde tapkisiz kalan deneyimli antrenörün o anları kısa sürede viral oldu.
Son Dakika › Spor › Mert Hakan'ın muhteşem golüne Mourinho'dan şaşkın tepki - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (6)