Mert Hakan'ın muhteşem golüne Mourinho'dan şaşkın tepki - Son Dakika
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Mert Hakan'ın muhteşem golüne Mourinho'dan şaşkın tepki

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Fenerbahçe'nin Hull City ile yaptığı hazırlık maçında Mert Hakan Yandaş'ın orta sahadan attığı aşırtma gol, teknik direktör Jose Mourinho'yu şaşırttı. Sarı lacivertli ekip, karşılaşmayı 5-1 kazanırken, golün tekrarını izleyen Mourinho, şaşkınlığını gizleyemedi. Normal gollerde tapkisiz kalan deneyimli antrenörün o anları kısa sürede viral oldu.

19.07.2024 11:04  Güncelleme: 11:22
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Acun Ilcalı'nın takımı Hull City ile hazırlık maçında karşılaşan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın orta sahadan attığı aşırtma gol mücadeleye damga vurdu.

ORTSA SAHADAN ATTI

Sarı-lacivertlilerin 5-1 kazandığı maça Mert Hakan Yandaş'ın golü damga vurdu. 67. dakikada takımının orta sahadan atağında kalecinin öne çıkmasını fırsat bilen tecrübeli oyuncu, orta yuvarlağı geçmeden yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi.

MOURINHNO'UN AĞZI AÇIK KALDI

Fenerbahçe'nin 5. golünü atan Mert Hakan'ın seyirlik golünün tekrarını izleyen Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, şaşkınlığını gizleyemedi. Normal gollerde tapkisiz kalan deneyimli antrenörün o anları kısa sürede viral oldu.

Mert Hakan\'ın muhteşem golüne Mourinho\'dan şaşkın tepki
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Mert Hakan Yandaş, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Hull City, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mert Hakan'ın muhteşem golüne Mourinho'dan şaşkın tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Yisteks Tekstil: Mourinho hayatı boyunca hep böyle bir gol görmek için gelmişti zaten 26 3 Yanıtla
  • tezcan çakamak: Balon 13 11 Yanıtla
  • Mehmet Atilgan: gol nerde la 14 3 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: Mert hakan Koca bir balon. 8 1 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü: Yanlışlıkla kazayla attığını oda biliyor zaten:)) 3 1 Yanıtla
  • Mustafa BOZKURT: attı da neye yaradı, 5 dk sonra top kaptırıp gole sebebiyet verdi. bir onlara bir bize çöp 0 0 Yanıtla

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