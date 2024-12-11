Mert Hakan Yandaş 2024'e damga vurdu - Son Dakika
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Spor

Mert Hakan Yandaş 2024'e damga vurdu

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Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, 2024 yılında Google'da en çok aranan futbolcu oldu. Google'ın yıllık arama trendlerine göre, zirvede yer alan isim Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş oldu.

11.12.2024 10:27
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldızı Mert Hakan Yandaş, takımda çok fazla forma şansı bulmasa da saha dışındaki hareketleriyle de futbolseverlerin ilgisini çekti.

2024'E DAMGA VURDU

Yandaş, 2024 yılında Google'da en çok aranan futbolcu oldu. İkinci sırada ise Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi yer aldı.

34 GOLE KATKI SAĞLADI

Sarı-lacivertli formayla toplamda 136 maça çıkan Mert Hakan Yandaş, söz konusu mücadelelerde toplamda 10 gol atarken 24 de asist kaydetti.

Mert Hakan Yandaş 2024\'e damga vurdu

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Son Dakika Spor Mert Hakan Yandaş 2024'e damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • ferhat:
    Bonus maddelerinde OEmininnn a nssiii de varmış, zevk kaynağıymış ))) 46 0 Yanıtla
  • Ateş:
    Futbolun yüz karası.İşi futbol değil,çirkeflik millete saldırmak kavga çıkarmak. 34 5 Yanıtla
  • METİN KARAASLAN:
    futbolculuğundan dolayı mı provokatörlüğünden dolayı mı 30 4 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    En komik ve fenerbahçe camiası için en prestij kaybeden hareketi,galatasaray yendikten sonra bekçi köpeği gibi sahada nöbet tutmasıydı.. :D 13 3 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    Anneside Google’da çokça aranıp ziyaret edildi 10 4 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    Sivas kangalı vs mhy maçı istiyoruz 13 1 Yanıtla
  • GFB Selçuk:
    Skkafalı 6sler aradıklarını bulmuş mu ahahahha 0 11 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    Böyle futbolcularla olmaz olmaz olmaz. Fenerin topçusu değil bunlar. anlamak istemiyor bu yöneticiler. 6 3 Yanıtla
  • Şahin Güngör:
    kudur 2 2 Yanıtla
  • Hakan Yildiz:
    2024 de Mertçe buna ve yabdaşlarina vurdu başkanlari böle futbolcuklari oldukça biz 6. yildiz icin formada yer arariz G?L?T?S?R?Y 3 1 Yanıtla
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