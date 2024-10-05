Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mert Hakan Yandaş, futbol kariyeri devam ederken Fenerbahçe'nin kongre üyesi oldu.
2019-2020 sezonunun sonunda Fenerbahçe'nin Sivasspor'dan transfer ettiği Mert Hakan Yandaş, adeta sarı-lacivertli takımla özdeşleşti. Oyuna girdiği zamanlar saha içindeki çabası ve mücadelesi dışında kulübede olduğu zamanlarda bile kenardan heyecanını sahaya yansıtan Mert Hakan Yandaş, taraftarın gönlünü kazanmayı başardı.
Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kulübünün kongre üyesi oldu.
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