Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu - Son Dakika
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Spor

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu

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2019-2020 sezonunun sonunda Sivasspor'dan transfer edilen Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kongre üyesi oldu.

05.10.2024 11:12  Güncelleme: 11:22
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mert Hakan Yandaş, futbol kariyeri devam ederken Fenerbahçe'nin kongre üyesi oldu.

2019-2020 sezonunun sonunda Fenerbahçe'nin Sivasspor'dan transfer ettiği Mert Hakan Yandaş, adeta sarı-lacivertli takımla özdeşleşti. Oyuna girdiği zamanlar saha içindeki çabası ve mücadelesi dışında kulübede olduğu zamanlarda bile kenardan heyecanını sahaya yansıtan Mert Hakan Yandaş, taraftarın gönlünü kazanmayı başardı.

FENERBAHÇE KONGRE ÜYESİ OLDU

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kulübünün kongre üyesi oldu.

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu

Fenerbahçe Spor Kulübü, Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mehmet Aytekin:
    Ne kadar vasıfsız varsa doluştu şikebahçeye 35 7 Yanıtla
  • Seyyidali Can:
    karaktersiz birisi olarak yakışır:)) 25 6 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Ben şike yapmışsam fenevbahçe için yaptım 20 9 Yanıtla
  • Özer Canaydın:
    Şovmen 17 3 Yanıtla
  • Berat Açıl:
    Fenerde olmasa neye güleceğiz hiç bilmiyorum:) 13 3 Yanıtla
  • Jesus Yıldız:
    Bir de altın kakmalı takalım hakediyor 14 2 Yanıtla
  • Murat Özden:
    Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş:) 12 2 Yanıtla
  • Burak Gürsoy:
    altın tasması da olsun koç abisi unutma 9 1 Yanıtla
  • Türk Ak:
    ÖLÜMÜNE FENERBAHÇELİYİM AMA FENERBAHÇE KENDİNİ BİTİRİYOR ONU ANLADIM AZİZ BAŞKAN NERDESİN ÜŞÜYORUZ…… 5 1 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    vasıfsız 3.lig topçusu 4 1 Yanıtla
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