Mert Hakan Yandaş, futbolculuğunun yanındaki işiyle vergi rekortmeni oldu - Son Dakika
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Spor

Mert Hakan Yandaş, futbolculuğunun yanındaki işiyle vergi rekortmeni oldu

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Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş'ın, Bursa'da taşımacılık alanında faaliyet gösteren bir şirketi olduğu ve 2023'te en fazla vergi verenler listesinde 29. sırada yer aldığı ortaya çıktı.

02.10.2024 16:06
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Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin kaptanlarından olan orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın futbolculuğunun yanında başka bir işinin daha olduğu öğrenildi.

TAŞIMACILIK ŞİRKETİ VARMIŞ

Bursalı olan ve memleketiyle bağlarını koparmayan 30 yaşındaki Mert Hakan'ın şehirde tarifeli kara yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren bir şirketinin bulunduğu ortaya çıktı.

VERGİ REKORTMENLERİ SIRASINDA 29. SIRADA

Bursa'nın en fazla vergi verenler listesinde adı geçen tecrübeli futbolcu, 9 milyon 214 bin lirayla 2023 listesinin 29. sırasında kendisine yer buldu.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Bursa Osmangazi doğumlu olan Mert Hakan Yandaş, profesyonel futbolculuk kariyerine 2013 yılında Bursaspor'un pilot takımı Yeşil Bursa'da adım attı ve daha sonra Altınordu, Tire 1922, Menemen Belediye, Sivasspor formalarını giydi. 2020 yılında Fenerbahçe'ye Sivasspor'dan transfer olan Mert Hakan, kaptanlığa kadar yükseldiği sarı lacivertli forma altında 130 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 10 gol, 22 asistlik performans sergileyen 3o yaşındaki futbolcunun takımıyla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Mert Hakan Yandaş, futbolculuğunun yanındaki işiyle vergi rekortmeni oldu

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Son Dakika Spor Mert Hakan Yandaş, futbolculuğunun yanındaki işiyle vergi rekortmeni oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Bilişim Hurda:
    Futbolculuk derken. şaklabanlık demek istediniz sanırım 164 73 Yanıtla
  • Tufan null:
    futbolcu mu yazıyor ben mi yanlış okudum 95 38 Yanıtla
  • Barış:
    Acun ve koç medyası çalışmaya başladı. Hepsi iyilik meleği oldular. Fenerlileri avutuyorlar futbol yok 89 32 Yanıtla
  • Mustafa Tasdemir:
    Karakterler yoksunu.. 79 34 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Şimdi malum takımcılar bunada saldırırlar.satın aldıkları futbolculara ödediklerini eksik gösterip devletten vergi kaçırırlar sonrada Fenerbahçe izle saldırılar 31 53 Yanıtla
  • Neset null:
    tam mesleği futbolcu degilki zaten 52 22 Yanıtla
  • Hakan Şen:
    Bursa’da 29. Sıradaki Vergi rekortmeni 9 milyon vergi ödüyorsa Bursa’da sorun var hacı, Bursa sanayisi var, iş adamları var, bence bu kelo 9 milyon verip bu yalan haberi yaptırmıştır. 51 19 Yanıtla
  • Emre null:
    futbolcu derken ? 46 19 Yanıtla
  • Zafer Rustu kaya:
    esas işinin yanında futbolculukta yapmaya çalıştığı belliydi 42 17 Yanıtla
  • Depechs Modes:
    Bursa sanayi bölgesi tamamen palavra o kadar iş adamı arasında bu teneke anca 31 13 Yanıtla
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