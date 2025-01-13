Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığına rağmen Konyaspor maçının kadrosunda yer aldığı ortaya çıktı.
Sarı-lacivertlilerin kaptanlarından olan Mert Hakan'ın hafta içinde yapılan antrenmanda eli kırıldı. TRT Spor'un haberine göre; yaşadığı sakatlığa rağmen Mert Hakan, özel bir bandajla oynayabileceğini teknik ekibe iletti. Ardından kadroya dahil edildi.
30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 3'ü ilk 11 olmak üzere 15 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamayan tecrübeli orta saha, takımına 3 asistlik katkı yaptı.
Son Dakika › Spor › Mert Hakan Yandaş'ın eli kırıldı - Son Dakika
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