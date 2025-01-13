Mert Hakan Yandaş'ın eli kırıldı - Son Dakika
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Spor

Mert Hakan Yandaş'ın eli kırıldı

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Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın hafta içinde yapılan antrenmanda eli kırıldı. Tecrübeli futbolcu, özel bir bandajla oynayabileceğini teknik ekibe iletmesinin ardından Konyaspor maçının kadrosuna dahil edildi.

13.01.2025 19:38  Güncelleme: 20:02
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Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığına rağmen Konyaspor maçının kadrosunda yer aldığı ortaya çıktı.

MERT HAKAN'IN ELİ KIRILDI

Sarı-lacivertlilerin kaptanlarından olan Mert Hakan'ın hafta içinde yapılan antrenmanda eli kırıldı. TRT Spor'un haberine göre; yaşadığı sakatlığa rağmen Mert Hakan, özel bir bandajla oynayabileceğini teknik ekibe iletti. Ardından kadroya dahil edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 3'ü ilk 11 olmak üzere 15 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamayan tecrübeli orta saha, takımına 3 asistlik katkı yaptı.

Mert Hakan Yandaş\'ın eli kırıldı

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mert Hakan Yandaş'ın eli kırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • F Kingsman:
    Artık eline hakim olursun umarım,çenene de olmazsan sıradaki o 81 13 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    haber değeri 0.1 79 10 Yanıtla
  • Fatih Deniz:
    geçmiş olsun 18 71 Yanıtla
  • monşer null:
    Geçmiş olsun kardeşim 18 67 Yanıtla
    Osman null:
    kardeşin ise sende onun gibi mertlikten nasibini almamışsın 0 0
  • Ultrasaray:
    Komutan ya ölümüne varım diyor, çakma komutan! 63 19 Yanıtla
  • Osman Koca:
    bu haberi köpeğime okudum.çok üzüldü 60 12 Yanıtla
    Osman null:
    köpeğine selamlar 0 0
  • Cocukluk askimsin:
    Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah ne büyüksün Ya Rabbel alemin... 59 12 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    AMAN BÜYÜK EKSIK ELI SARILIDA OYNARMIS, GÖRENDE UEFA KUPASI FINALINDE OMZU CIKIK OYNAYAN EFSANE KAPTAN BÜLENT KORKMAZ ZANNEDER. 53 12 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mert Hakan Yandaş'ın eli kırıldı - Son Dakika
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