Süper Lig devi Fenerbahçe'de sözleşmesi biten ve henüz yeni kontrat imzalamayan Mert Hakan Yandaş'ın geleceği merak konusu.
Başkan Ali Koç'un da tecrübeli oyuncuyla görüştüğü ve "Son kararı Mourinho verecek" dediği belirtildi. Mert Hakan da Jose ile ilerleyen günlerde bir görüşme yapacak.
Bu sezon Fenerbahçe'de 27 maça çıkan Mert Hakan, söz konusu karşılaşmalarda 3 gol ve 6 asistlik performans sergileyebildi.
Son Dakika › Spor › Mert Hakan Yandaş'ın kaderi, Mourinho'nun ağzından çıkacak 2 kelimeye bağlı - Son Dakika
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