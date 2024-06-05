Mert Hakan Yandaş'ın kaderi, Mourinho'nun ağzından çıkacak 2 kelimeye bağlı - Son Dakika
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Spor

Mert Hakan Yandaş'ın kaderi, Mourinho'nun ağzından çıkacak 2 kelimeye bağlı

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Fenerbahçe'de sözleşmesi biten Mert Hakan Yandaş, yeni sözleşme için Jose Mourinho'nun kararını bekliyor. Başkan Ali Koç, Mert Hakan'la görüştü ve ''Son kararı Mourinho verecek'' dedi.

05.06.2024 09:47  Güncelleme: 09:58
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de sözleşmesi biten ve henüz yeni kontrat imzalamayan Mert Hakan Yandaş'ın geleceği merak konusu.

"KARARI MOURINHO VERECEK"

Başkan Ali Koç'un da tecrübeli oyuncuyla görüştüğü ve "Son kararı Mourinho verecek" dediği belirtildi. Mert Hakan da Jose ile ilerleyen günlerde bir görüşme yapacak.

9 GOLE KATKI VERDİ

Bu sezon Fenerbahçe'de 27 maça çıkan Mert Hakan, söz konusu karşılaşmalarda 3 gol ve 6 asistlik performans sergileyebildi.

Mert Hakan Yandaş'ın kaderi, Mourinho'nun ağzından çıkacak 2 kelimeye bağlı
Mert Hakan Yandaş\'ın kaderi, Mourinho\'nun ağzından çıkacak 2 kelimeye bağlı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Mert Hakan Yandaş'ın kaderi, Mourinho'nun ağzından çıkacak 2 kelimeye bağlı - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Galatasaray Spor kulübü: Kaliteli bir provakatör kalmalı bence 23 2 Yanıtla
    Ali İzzet Aşrak: melo'dan iyidir 4 6
  • Fayton Faytoncu: İsmail olduğu zaman kararları sen veriyordun ) ne degisti… 12 1 Yanıtla
  • Alper006 : Mourinho sakın kaçırma böyle provokatör bulamazsın hiç bir şey yapmasa bile Galatasaray maçlarında işine yarar demedi deme bak sonra çok ararsin 7 3 Yanıtla
  • Nuri Varol: bence direk kapiyi gösterecek 5 4 Yanıtla
  • Cihangir Yazici: POSTALI YEDİ TÜRKÇE MAELİ 1 4 Yanıtla
  • Muammer Gökçetin: Tam sana göre.Kullanabileceğin bir maşa. İşler kötü gittiği zaman lazım olur bak. Demedi deme. 4 1 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Mourinho kalite adam . Cevabı siz anladınız 2 1 Yanıtla

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