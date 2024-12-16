Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı - Son Dakika
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Spor

Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı

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Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir FK'yi 3-1 yendiği maçta Mert Hakan Yandaş'ın küfür görüntüleri ortaya çıktı. Sakatlık nedeniyle kadroda olmayan Yandaş, maçı locadan izlerken Ousseynou Ba'ya küfürler yağdırdı.

16.12.2024 09:10
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Trendyol Süper Lig'in 16.haftasında Fenerbahçe, sahasında oynadığı maçta Başakşehir FK'yi 3-1 mağlup etti.

BA, DZEKO'YA KAFA ATTI, KIRMIZI KART GÖRDÜ

42. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Edin Dzeko ile Ousseynou Ba arasında 45. dakikada gerginlik yaşandı. VAR'ın uyarısıyla monitöre giden Ergün, Ba'nın Dzeko'ya kafa attığı gerekçesiyle kırmızı kartına başvurdu ve Başakşehir 10 kişi kaldı.

BOŞNAK GOLCÜNÜN KAŞI AÇILDI

Bu gerginliğin ardından Boşnak golcünün kaşı açıldı. Tecrübeli forvetin tedavisi kısa süre içerisinde yapıldı ve oyun kaldığı yerden devam etti. Kalan kısa sürenin de tamamlanmasının ardından Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

RAMS BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ KALDI

İlk yarının uzatma dakikalarında Başakşehir'den Ousseynou Ba VAR incelemesinin ardından gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

MERT HAKAN ÇILGINA DÖNDÜ

Sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Mert Hakan Yandaş müsabakayı locada izledi. 30 yaşındaki futbolcunun Ba'ya küfürler sarf ettiği görüldü.

2020-2021 sezonunda Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçtan sonra Arda Turan'a soyunma odasındaki sözlerinden dolayı 2 maç ceza verilmişti. PFDK sosyal medyaya sızan görüntüleri esas almıştı.

Mert Hakan Yandaş\'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı

Mert Hakan Yandaş, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Ateş:
    Şu adamdan nefret ediyorum.Bunu kendi taraftarı bile sevmiyodur. 172 29 Yanıtla
  • Muhammed null:
    Sunlari bir temizlesiniz futbol guzellesecek ama fb gs bjk yok bu isin.!!! 94 9 Yanıtla
  • Tayfun Celiktin:
    OYNADIĞI FUTBOL VE KAREKTERİYLE DEĞİLDE .BÖYLE PİSLİK HAREKETLERİYLE FENERBAHCEDE KALACAGINI DÜŞÜNEN FUTBOLCU MÜSFETTESİ ..MERT İSTEDİĞİN KADAR PİSLİK YALAKALIK YAP FENERİ SANA BIRAKMAZLAR 87 8 Yanıtla
  • stanciu george:
    tek kelıme ıle artık operasyon cocugu 85 7 Yanıtla
  • İsmail akbas:
    malum takımın niye şampiyon olamadığı açık ve net ortada sporcun ahlaklısı demiş atam 73 11 Yanıtla
  • barış özcan:
    Maç izlerken küfür etmeyen var mı acaba? Bayanlar bile ediyor :) 15 54 Yanıtla
  • Gökhan Kara:
    Ba nin yanına gitse kaçar ahaha 58 9 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    at hırsızı 49 6 Yanıtla
  • Ramazan Karakuş:
    Namazdan vazgeçmeyin. 44 2 Yanıtla
  • Mert GİRGİN:
    Türk futbolunun en rezil futbolcusudur kendisi 29 6 Yanıtla
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