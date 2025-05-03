Mert Hakan Yandaş'ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Spor

Mert Hakan Yandaş'ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı

Mert Hakan Yandaş\'ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı

Fenerbahçe'de uzun süredir hastanede tedavi gören tecrübeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumu merak konusu olurken, enfeksiyon rahatsızlığının dövmeden kaynaklandığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün konuya dair açıklama yapan Mert Hakan, "Belirtmek isterim ki bu tedavinin sebebi herhangi bir sakatlık değil. Elimde olmayan sebeplerden enfeksiyon rahatsızlığıdır" demişti.

03.05.2025 13:56
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Fenerbahçe'de takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumu merak edilirken, yaşadığı enfeksiyon rahatsızlığının nedeni ortaya çıktı.

ENFEKSİYON NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme gündeme geldi. Oda TV'nin haberine göre, Yandaş'ın bacağına yaptırdığı dövmeden dolayı uzun süre hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

30 yaşındaki futbolcunun bu sebepten dolayı vücudunun ciddi derece enfeksiyon kaptığı belirtildi. Doktorların Mert Hakan'ın dönüşü için net bir tarih veremediği öne sürüldü.

AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Geçtiğimiz gün konuya dair sosyal medyadan açıklama yapan Mert Hakan, "Bir süredir hastanede tedavi görüyorum ve bu süreçte yaşadıklarımı en iyi ailem ve yakın çevrem biliyor. Ancak belirtmek isterim ki bu tedavinin sebebi herhangi bir sakatlık değil. Elimde olmayan sebeplerden enfeksiyon rahatsızlığıdır" ifadelerini kullanmıştı.

5 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maçta süre alan tecrübeli orta saha, 1 gol 4 asistlik bir performans sergiledi.

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mert Hakan Yandaş'ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Tuncay Kucuk:
    Mikroba mikrop bulaşmaz derlerdi demek ki yalanmış 22 1 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    HASTALIK MHP DEN 2NFWKSİTON KAPMIŞTIR 19 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BU MHY NERESINI DOVDURMUS 18 4 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Buda kendini nimetten saniyor 19 1 Yanıtla
  • rs202020:
    Aşı olmaya gidiyorum demiş vurdurmamış.. Sonuç enfeksiyon... 15 1 Yanıtla
  • Serter Kara:
    6S den bulaşmış 4 5 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    dövmeci çok derine girmişse enfeksiyon kapar 8 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Hayret mikrop mikropa birsey yapmaz ama. 3 1 Yanıtla
  • Nejat Nejat:
    10 yıldır son dakika haberlerine bakıyorum uygulaması dahi var ? Sürekli reklam veriliyor bıktım sıkıldım reklamlardan bu böyle devam ederse başka haber sitesine yöneleceğim admin yetkililer duyun beni 4 0 Yanıtla
  • Abdullah Bayraktar:
    Nasıl olur adam zaten mikrop;) 2 0 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN:
    bunu pitbulla dönüştürseler MHK iğini tek geçerim 1 1 Yanıtla
  • Burak alkan:
    köpeklerden kapmıştır 0 0 Yanıtla
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