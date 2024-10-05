Mert Hakan Yandaş\'tan Kerem Aktürkoğlu\'na \'\'Yanlış yolda\'\' cevabı

Spor

Şahan Gökbakar\'a hapis yolu gözüktü! İstenen ceza öyle böyle değil

NE OLMUŞTU?

Kerem Aktürkoğlu, dün akşam Kick'te açtığı canlı yayında Fenerbahçelileri kızdıran sözler sarf etmişti. Aktürkoğlu, "Fenerbahçeli yakın arkadaşlarım var ama ben Galatasaraylıyım. Bizimkisi doğru yol. Onlar yanlış yolda ama belki bir gün farkına varırlar." demişti. Kerem Aktürkoğlu'nun bu sözleri, Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekmişti.