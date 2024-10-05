Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na ''Yanlış yolda'' cevabı - Son Dakika
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Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na ''Yanlış yolda'' cevabı

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Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun Kick yayınındaki 'Fenerbahçeliler yanlış yolda' sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi. Yandaş, Anıtkabir'in fotoğrafını Instagram hikayesinde paylaşarak 'Bizim yolumuz' ifadelerini kullandı.

05.10.2024 14:36  Güncelleme: 14:53
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Galatasaray'dan Benfica'ya transferiyle dikkatleri üzerine çeken ve gösterdiği performansla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya platformu Kick'te açtığı canlı yayında çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

Fenerbahçe'ye göndermeli ifadeler kullanan Aktürkoğlu'na sarı - lacivertlilerin takım kaptanları arasında yer alan Mert Hakan Yandaş'tan yanıt geldi.

ANITKABİR PAYLAŞIMIYLA YANIT VERDİ

Yandaş, Anıtkabir'in fotoğrafını Instagram hikayesinde paylaşarak 'Bizim yolumuz' ifadelerini kullandı. Mert Hakan Yandaş'ın paylaşımı, kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte o paylaşım;

Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na 'Yanlış yolda' cevabı

NE OLMUŞTU?

Kerem Aktürkoğlu, dün akşam Kick'te açtığı canlı yayında Fenerbahçelileri kızdıran sözler sarf etmişti. Aktürkoğlu, "Fenerbahçeli yakın arkadaşlarım var ama ben Galatasaraylıyım. Bizimkisi doğru yol. Onlar yanlış yolda ama belki bir gün farkına varırlar." demişti. Kerem Aktürkoğlu'nun bu sözleri, Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekmişti.

Mert Hakan Yandaş\'tan Kerem Aktürkoğlu\'na \'\'Yanlış yolda\'\' cevabı

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Son Dakika Spor Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na ''Yanlış yolda'' cevabı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Emin Erol:
    Galatasaray feto yolunda devam etsin keremde feto ya biat etsin 13 14 Yanıtla
  • Melih Özke:
    Kerem tam bir lavuk 6 10 Yanıtla
  • Kacar Adem:
    Boş yapma mert 5 3 Yanıtla
  • Osman Kaan:
    Sen apayrı yoldasın mert hakan. Mesleğin futbolculuk ama sen amigoluk, fedailik yapiyorsun 5 3 Yanıtla
  • Türk Ak:
    1.60 ların mevzusu 4 3 Yanıtla
  • Akay Kayhan:
    Bu yine suistimal yolunda, bunun yolu çirkeflik 3 3 Yanıtla
  • Türk Ak:
    Kerem herkesten dayak yiyip gitti gs den zuahhahha gelince kesin mevzu var gene 3 1 Yanıtla
  • Türk Ak:
    2 tane 1.65 boyundakilerin mevzusu fennnaaaa zuahahah 1 2 Yanıtla
  • Ersay:
    Hocam; Ressam burada,Kollanarak şampiyonluk sevinci yaşamaktansa, Onurlu duruşu tercih ederim demiş… 1 2 Yanıtla
  • Furkan Demir:
    Boş insan bari anıtkabiri kullanma 1 2 Yanıtla
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