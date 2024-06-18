Gözlerimizin pası silindi! Mert Müldür\'den Puskas\'a aday gol

barış özcan:

Hepinize helal olsun, çok iyi başladınız, 2-0 olacakken santim ile kaçtı ve 1-1 oldu, ikinci yarı fişi çekeriz, Ardayı serbest oynatması lazım, birazda Hakan nın bazı duran topları Arda ya bırakması lazım.