Gözlerimizin pası silindi! Mert Müldür'den Puskas'a aday gol - Son Dakika
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Gözlerimizin pası silindi! Mert Müldür'den Puskas'a aday gol

Gözlerimizin pası silindi! Mert Müldür\'den Puskas\'a aday gol

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, Mert Müldür'ün 25. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. İşte Mert'in Puskas'a aday gösterilebilecek o golü...

18.06.2024 19:37
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A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geliyor.

MERT'TEN PUSKAS'A ADAY GOL

Maça etkili başlayan ay-yıldızlılar, birçok gol pozisyonun ardından aradığı golü 25. dakikada buldu. Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında savunmanın uzaklaştırdığı topa gelişine düzgün bir vuruş yapan Mert Müldür, EURO 2024'ün en güzel gollerinden birine imza attı. ve Türkiye'yi Gürcistan karşısında 1-0 öne geçirdi.

İşte o gol;

GÖRÜNTÜ: TRT
GÖRÜNTÜ: TRT
GÖRÜNTÜ: TRT
GÖRÜNTÜ: TRT

Mert Müldür, Gürcistan, Türkiye, Futbol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gözlerimizin pası silindi! Mert Müldür'den Puskas'a aday gol - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Göksel Tuygun: Sonu iyi bitsin... 10 0 Yanıtla
    İshak Klein: Güzel bitti!.. :) öldük öldük dirildik ama 2 0
  • barış özcan: Hepinize helal olsun, çok iyi başladınız, 2-0 olacakken santim ile kaçtı ve 1-1 oldu, ikinci yarı fişi çekeriz, Ardayı serbest oynatması lazım, birazda Hakan nın bazı duran topları Arda ya bırakması lazım. 6 1 Yanıtla
  • Muammer Falan: Ya kardeşim barış Alper forvet olmuyor işte sağ kanata koy sol kanata koy oynasın döktürsün hakan yom sahada bekleme 70 80 ni ilk maç maceraya gerek yok gayet diri oynuyoruz 3 2 Yanıtla
  • Ersin Topcu: yabancı teknik traktör olurda oyuncularda ruhsuz ruhsuz oynarlar 2 0 Yanıtla

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