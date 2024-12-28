Mert Müldür, sevgilisine evlenme teklif etti

Spor

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız

Fenerbahçe'nin ve A Milli Takımımızın önemli futbolcularından olan Mert Müldür, hayatında çok önemli bir karara imza attı.

SEVGİLİSİNE EVLENME TEKLİF ETTİ

25 yaşındaki futbolcu, sevgilisi Koprena Andjela ile evlenmek için ilk adımı attı. Milli sağ bek, uzun süredir birlikte olduğu 27 yaşındaki Andjela'ya evlenme teklifi etti.

PAYLAŞIMI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Mert Müldür, bu anları Instagram hesabından paylaştı. Genç futbolcunun Fenerbahçe ve milli takımdan arkadaşları ile sarı-lacivertli taraftarlar, bu paylaşıma yoğun ilgi gösterdi.

KOPENA ANDJELA KİMDİR

Avusturya'nın başkenti Viyana'da doğan Mert Müldür'ün müstakbel eşi Koprena Andjela, 27 yaşında ve spor ile iç içe bir hayatı var. Andjela, özellikle Mert'in annesi ile birlikte milli futbolcunun EURO 2024'te Gürcistan'a attığı maçta tribündeki yerini almış ve o anlarda gözyaşlarını tutamayan 27 yaşındaki Koprena, tüm Türkiye'nin kalbini fethetmişti.

Sosyal medyayı aktif kullanan Koprena'nın genellikle spor ve günlük yaşamından kesitler paylaştığı görülüyor. Kick boksla ilgilenen Koprena, geçtiğimiz aylarda Trabzonsporlu taraftarların Fenerbahçeli oyunculara saldırmasına gösterdiği tepki ile de gündem olmuştu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yaşadığı korkuyu dile getiren Koprena Andjela, Mert'in saldırıyı uğradığı anın fotoğrafına "Kalbimin bir dakikalığına durduğu yer" notunu düşerek paylaşmıştı.