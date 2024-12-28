Mert Müldür, sevgilisine evlenme teklif etti - Son Dakika
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Spor

Mert Müldür, sevgilisine evlenme teklif etti

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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Koprena Andjela'ya evlilik teklifinde bulundu.

28.12.2024 15:45
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Fenerbahçe'nin ve A Milli Takımımızın önemli futbolcularından olan Mert Müldür, hayatında çok önemli bir karara imza attı.

SEVGİLİSİNE EVLENME TEKLİF ETTİ

25 yaşındaki futbolcu, sevgilisi Koprena Andjela ile evlenmek için ilk adımı attı. Milli sağ bek, uzun süredir birlikte olduğu 27 yaşındaki Andjela'ya evlenme teklifi etti.

Mert Müldür, sevgilisine evlenme teklif etti
Mert Müldür, sevgilisine evlenme teklif etti

PAYLAŞIMI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Mert Müldür, bu anları Instagram hesabından paylaştı. Genç futbolcunun Fenerbahçe ve milli takımdan arkadaşları ile sarı-lacivertli taraftarlar, bu paylaşıma yoğun ilgi gösterdi.

Mert Müldür, sevgilisine evlenme teklif etti
Mert Müldür, sevgilisine evlenme teklif etti
Mert Müldür, sevgilisine evlenme teklif etti

KOPENA ANDJELA KİMDİR

Avusturya'nın başkenti Viyana'da doğan Mert Müldür'ün müstakbel eşi Koprena Andjela, 27 yaşında ve spor ile iç içe bir hayatı var. Andjela, özellikle Mert'in annesi ile birlikte milli futbolcunun EURO 2024'te Gürcistan'a attığı maçta tribündeki yerini almış ve o anlarda gözyaşlarını tutamayan 27 yaşındaki Koprena, tüm Türkiye'nin kalbini fethetmişti.

Mert Müldür, sevgilisine evlenme teklif etti
Mert Müldür, sevgilisine evlenme teklif etti

Sosyal medyayı aktif kullanan Koprena'nın genellikle spor ve günlük yaşamından kesitler paylaştığı görülüyor. Kick boksla ilgilenen Koprena, geçtiğimiz aylarda Trabzonsporlu taraftarların Fenerbahçeli oyunculara saldırmasına gösterdiği tepki ile de gündem olmuştu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yaşadığı korkuyu dile getiren Koprena Andjela, Mert'in saldırıyı uğradığı anın fotoğrafına "Kalbimin bir dakikalığına durduğu yer" notunu düşerek paylaşmıştı.

Mert Müldür, sevgilisine evlenme teklif etti
Mert Müldür, sevgilisine evlenme teklif etti

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Son Dakika Spor Mert Müldür, sevgilisine evlenme teklif etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • vasfi demir:
    yengede erik gibi kütür kütür çat çat küt küt)) 47 44 Yanıtla
    ömer duman:
    kardeşin yada annen için aynı şeyi söylüyorsa? ywsak seni 4 3
  • Osman Koca:
    hayatın kaydı oğlum 45 4 Yanıtla
  • Çelikk Gavatoğlu:
    Çelik ve Ferhatın bikinili fotolarını bekliyoruz merakla ;)) 23 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    nasıl Bir Haber bekliyorsn gavatsaray 12 16 Yanıtla
  • özkan çetin:
    totosu gözüküyor laaaaaaa 18 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Para Var Fenerbahçe de niye olmasın 10 3 Yanıtla
  • Çelikk Gavatoğlu:
    Ferhat ile Çelikk den de böyle bir haber bekliyoruz 8 4 Yanıtla
  • Çelikk Gavatoğlu:
    çelikk feroş sana ne zaman teklif edecek ? 6 4 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    çok mühim haber.. aydınlandık ... teşekkürler 6 1 Yanıtla
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